ग्लोबल EV एफिशिएंसी रैंकिंग में टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दबदबा, दोनों देश की टॉप-2 इलेक्ट्रिक कंपनी

ICCT में भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भट्ट ने कहा कि घरेलू निर्माताओं को देश के EV परिवर्तन का नेतृत्व करते देखना उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि मजबूत नियामक ढांचे 2030 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं।

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देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एक दरफा दबदबा बना हुआ है। वहीं, महिंद्रा ने इस सेगमेंट में तेजी से छलांग लगाते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इन दोनों कंपनियों की इसी कामयाबी का असर इन ग्लोबल रैंकिंग पर भी दिखा है। दरअसल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) की एक नई स्टडी के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को ग्लोबल एन्डॉर्स्मन्ट मिला है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा दुनिया भर में मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट ईवी मैन्युफैक्चर के रूप में उभरे हैं।

ICCT की ग्लोबल ऑटोमेकर रेटिंग 2025 में टाटा मोटर्स 106 Wh/km की एडजेस्टेबल एनर्जी कंजप्शन के साथ रैंकिंग में टॉप पर है, इसके बाद महिंद्रा 113 Wh/km पर है। ये रिजल्ट ईवी एफिशिएंसी के मामले में दोनों कंपनियों को इस्टैबलिश्ड ग्लोबल ऑटोमेकर से आगे रखते हैं। एनुअल असिस्टमेंट में 10 मापदंडों पर 22 लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की समीक्षा की जाती है और उन्हें शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता की दिशा में उनकी प्रगति के आधार पर "लीडर्स", "ट्रांजिशनर्स" और "लैगार्ड्स" जैसी कैटेगरी में समूहित किया जाता है।

महिंद्रा इस साल पहली बार रैंकिंग में शामिल हुई है, जो भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट के बढ़ते प्रतिनिधित्व को दिखाता है। इस बीच, टाटा मोटर्स को "ट्रांजिशनर" के रूप में क्लासिफाइड किया जाना जारी है। रिपोर्ट देश की ब्रोडर एनर्जी सिक्योरिटी एंबिशन को मजबूत करने में भारत की कुशल ईवी प्रौद्योगिकियों की संभावित भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि जहां भारत ने 2030 तक 30% ईवी पहुंच हासिल करने का लक्ष्य रखा है, वहीं वर्तमान में नए पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी लगभग 4% है।

ICCT के अनुसार, इस लक्ष्य तक पहुंचना नीतिगत समर्थन के संयोजन पर निर्भर करेगा, जिसमें मांग प्रोत्साहन, औद्योगिक समर्थन और प्रस्तावित CAFE III नॉर्म्स जैसे सख्त ईंधन-दक्षता नियम शामिल हैं। स्टडी से पता चलता है कि इंडस्ट्री का ध्यान इलेक्ट्रिक गतिशीलता को अपनाने के निर्णय से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से निर्माता सभी सेगमेंट और बाजारों में कॉम्पटेटिव EV पेशकश पेश कर सकते हैं।