ग्लोबल EV एफिशिएंसी रैंकिंग में टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दबदबा, दोनों देश की टॉप-2 इलेक्ट्रिक कंपनी
ICCT में भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भट्ट ने कहा कि घरेलू निर्माताओं को देश के EV परिवर्तन का नेतृत्व करते देखना उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि मजबूत नियामक ढांचे 2030 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं।
देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एक दरफा दबदबा बना हुआ है। वहीं, महिंद्रा ने इस सेगमेंट में तेजी से छलांग लगाते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इन दोनों कंपनियों की इसी कामयाबी का असर इन ग्लोबल रैंकिंग पर भी दिखा है। दरअसल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) की एक नई स्टडी के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को ग्लोबल एन्डॉर्स्मन्ट मिला है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा दुनिया भर में मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट ईवी मैन्युफैक्चर के रूप में उभरे हैं।
ICCT की ग्लोबल ऑटोमेकर रेटिंग 2025 में टाटा मोटर्स 106 Wh/km की एडजेस्टेबल एनर्जी कंजप्शन के साथ रैंकिंग में टॉप पर है, इसके बाद महिंद्रा 113 Wh/km पर है। ये रिजल्ट ईवी एफिशिएंसी के मामले में दोनों कंपनियों को इस्टैबलिश्ड ग्लोबल ऑटोमेकर से आगे रखते हैं। एनुअल असिस्टमेंट में 10 मापदंडों पर 22 लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की समीक्षा की जाती है और उन्हें शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता की दिशा में उनकी प्रगति के आधार पर "लीडर्स", "ट्रांजिशनर्स" और "लैगार्ड्स" जैसी कैटेगरी में समूहित किया जाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Revolt Motors RV1
₹ 99,999 - 1.05 लाख
महिंद्रा इस साल पहली बार रैंकिंग में शामिल हुई है, जो भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट के बढ़ते प्रतिनिधित्व को दिखाता है। इस बीच, टाटा मोटर्स को "ट्रांजिशनर" के रूप में क्लासिफाइड किया जाना जारी है। रिपोर्ट देश की ब्रोडर एनर्जी सिक्योरिटी एंबिशन को मजबूत करने में भारत की कुशल ईवी प्रौद्योगिकियों की संभावित भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि जहां भारत ने 2030 तक 30% ईवी पहुंच हासिल करने का लक्ष्य रखा है, वहीं वर्तमान में नए पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी लगभग 4% है।
ICCT के अनुसार, इस लक्ष्य तक पहुंचना नीतिगत समर्थन के संयोजन पर निर्भर करेगा, जिसमें मांग प्रोत्साहन, औद्योगिक समर्थन और प्रस्तावित CAFE III नॉर्म्स जैसे सख्त ईंधन-दक्षता नियम शामिल हैं। स्टडी से पता चलता है कि इंडस्ट्री का ध्यान इलेक्ट्रिक गतिशीलता को अपनाने के निर्णय से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से निर्माता सभी सेगमेंट और बाजारों में कॉम्पटेटिव EV पेशकश पेश कर सकते हैं।
ICCT में भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भट्ट ने कहा कि घरेलू निर्माताओं को देश के EV परिवर्तन का नेतृत्व करते देखना उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि मजबूत नियामक ढांचे 2030 के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। ICCT के ग्लोबल प्रोग्राम प्रमुख डेल हॉल ने वैश्विक ऑटोमोटिव परिदृश्य में व्यापक बदलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2025 में दुनियाभर में नए लाइट-ड्यूटी वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 25% थी। उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रमुख वाहन निर्माताओं ने साल के दौरान अपनी ईवी हिस्सेदारी में वृद्धि की।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।