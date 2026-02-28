इस साल लॉन्च होंगी टाटा की ये 3 धाकड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जानिए रेंज, बैटरी और फीचर्स की पूरी डिटेल

Feb 28, 2026 12:07 pm IST

भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट में टाटा मोटर्स का एकतरफा दबदबा है। अब कंपनी टाटा हैरियर EV और नई पंच EV फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के बाद इस साल तीन और बड़े धमाके करने वाली है।

भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट में टाटा मोटर्स का एकतरफा दबदबा है। बता दें कि इस सेगमेंट में 50 पर्सेंट से ज्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है। टाटा हैरियर EV और नई पंच EV फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के बाद, अब कंपनी इस साल तीन और बड़े धमाके करने वाली है। टाटा की प्लानिंग अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार से लेकर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट तक में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। इसमें टियागो EV का नया अवतार, आइकॉनिक 'सिएरा' की वापसी और पूरी तरह से नए ब्रांड 'अविन्या' का जलवा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अपकमिंग तीनों ईवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टाटा टियागो EV फेसलिफ्ट टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो EV अब एक नए और मॉडर्न अवतार में आने वाली है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि इसमें नई LED हेडलाइट्स, शार्प डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) और एक नया बंपर मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, अंदर की तरफ एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील और वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिल सकती है। चर्चा यह भी है कि इसमें पंच EV वाली 30 kWh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे इसकी रेंज पहले से काफी बेहतर हो जाएगी।

टाटा सिएरा EV सिएरा अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी कर रही है। डिजाइन के मामले में यह काफी हद तक अपने पुराने आइकॉनिक लुक को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें बंद ग्रिल और मॉडर्न EV टच दिया जाएगा। सिएरा EV में दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इनमें एक 55 kWh (जो कर्व EV में है) और दूसरा 65 kWh (जो हैरियर EV में है)। इसके अलावा, एक 75 kWh की बड़ी बैटरी और ड्यूल मोटर सेटअप (AWD) की भी संभावना है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 450 किमी से ज्यादा की रेंज देगी।