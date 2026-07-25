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टाटा की तैयारी! आने वाले सालों में मार्केट में एंट्री करेंगी ये 6 नई गाड़ियां, जानें कब होंगी लॉन्च

By Ashutosh Kumar
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टाटा मोटर्स ने साल 2031 तक का अपना बड़ा प्लान शेयर किया है। कंपनी अपनी कारों की लिस्ट को 9 से बढ़ाकर सीधे 15 करने की तैयारी में है। यानी आने वाले सालों में 6 बिल्कुल नई गाड़ियां एंट्री मारेंगी।

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देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने साल 2031 तक का अपना बड़ा प्लान शेयर किया है। कंपनी अपनी कारों की लिस्ट को 9 से बढ़ाकर सीधे 15 करने की तैयारी में है। यानी आने वाले सालों में 6 बिल्कुल नई गाड़ियां एंट्री मारेंगी। इसके साथ ही, कंपनी अपनी 20 से ज्यादा पुरानी कारों को नए अवतार और नए फीचर्स के साथ अपडेट करेगी। कंपनी ने अपनी एक प्रेजेंटेशन में दो नई गाड़ियों की झलक भी दिखाई है। इनमें से एक 'अविन्या' सीरीज की कार हो सकती है। जबकि दूसरी कोई बड़ी एसयूवी या फिर 7-सीटर फैमिली कार हो सकती है।

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प्रीमियम अविन्या पर सबकी नजर

टाटा की इस नई लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान 'अविन्या' खींच रही है। यह टाटा की सबसे महंगी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी। इसका प्रोडक्शन 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है। पहले इसे जेएलआर (JLR) के प्लेटफॉर्म पर बनाने की बात थी। लेकिन अब यह कार चेरी-जेएलआर के 'फ्रीलैंडर ईवी प्लेटफॉर्म' पर तैयार होगी। कंपनी अविन्या के लिए अलग से प्रीमियम शोरूम भी खोलेगी। इस सीरीज में सबसे पहले एक स्पोर्टी लुक वाली कार पेश की जा सकती है।

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नई 7-सीटर एमपीवी की तैयारी

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए टाटा अब बड़ी फैमिली गाड़ियों पर दांव लगा रही है। कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में अपनी 3-रो एसयूवी 'सफारी ईवी' को लॉन्च कर सकती है। इसमें हैरियर ईवी वाली ही टेक्नोलॉजी मिलेगी और यह महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देगी। इसके अलावा, टाटा एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी (MPV) लाने की योजना भी बना रही है। यह नई गाड़ी मारुति और किआ की आने वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी को सीधी टक्कर देगी।

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ब्लैकबर्ड, स्कार्लेट नाम की भी चर्चा

कार मार्केट में टाटा के दो नए नामों की भी खूब चर्चा हो रही है। लंबे समय से 'ब्लैकबर्ड' नाम की एक एसयूवी की चर्चा है, जो नेक्सन और हैरियर के बीच की जगह भरेगी। हालांकि, टाटा ने अभी इस नाम को कंफर्म नहीं किया है। इसके अलावा, 'स्कार्लेट' नाम की एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी की बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल कंपनी की पंच ईवी, नेक्सन ईवी और हैरियर ईवी जैसी गाड़ियां पहले से ही मार्केट में धमाल मचा रही हैं।

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दूसरी गाड़ियां भी आती रहेंगी

टाटा सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भरोसे ही नहीं बैठने वाली है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह ग्राहकों की हर जरूरत का ध्यान रखेगी। इसलिए आने वाले समय में भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियां बनती रहेंगी। 6 नई कारों के आने और 20 से ज्यादा मॉडल्स के अपडेट होने से ग्राहकों के पास ढेरों ऑप्शन होंगे। इस मास्टरप्लान से साफ है कि आने वाले सालों में टाटा भारतीय कार मार्केट में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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