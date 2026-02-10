टाटा को इस देश से मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर, 70,000 गाड़ियों की होगी सप्लाई

संक्षेप: टाटा (Tata) ने साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कामयाबी के साथ की है। कंपनी की इंडोनेशिया स्थित सब्सिडियरी PT टाटा मोटर्स डिस्ट्रीब्यूसी इंडोनेशिया (Tata Motors Distribusi Indonesia) को वहां का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है।

Feb 10, 2026 08:07 pm IST

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कामयाबी के साथ की है। कंपनी की इंडोनेशिया स्थित सब्सिडियरी PT टाटा मोटर्स डिस्ट्रीब्यूसी इंडोनेशिया (Tata Motors Distribusi Indonesia) को वहां का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इस डील के तहत टाटा मोटर्स (Tata Motors) कुल 70,000 कमर्शियल वाहनों की सप्लाई करेगा, जो सीधे तौर पर इंडोनेशिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती-किसानी से जुड़ी लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेंगे।

कौन-सी गाड़ियां होंगी सप्लाई?

इस बड़े ऑर्डर में टाटा मोटर्स (Tata Motors) दो पॉपुलर कमर्शियल वाहनों की सप्लाई करेगा। टाटा अपनी योद्धा (पिक-अप) की 35,000 यूनिट और टाटा अल्ट्रा (Tata Ultra- T.7 (ट्रक) की 35,000 यूनिट शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 70,000 वाहन भेजे जाएंगे, जो इंडोनेशिया के अलग-अलग इलाकों में चरणबद्ध तरीके से डिलीवर किए जाएंगे।

कहां और किस काम आएंगी ये गाड़ियां?

इन वाहनों का इस्तेमाल इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी PT Agrinas Pangan Nusantara करेगी। इसका मकसद खेती से जुड़े सामान की आसान ढुलाई, गांवों से मंडी और बाजार तक तेज ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, देश की फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करना है। ये गाड़ियां खासतौर पर Koperasi Desa और Kelurahan Merah Putih Project जैसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के तहत ग्रामीण सहकारी समितियों को दी जाएंगी, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

टाटा योद्धा और अल्ट्रा क्यों चुनी गईं?

यह एक मजबूत और भरोसेमंद पिक-अप है, जिसे खराब सड़कों, ज्यादा लोड और मुश्किल हालात में काम करने के लिए तैयार किया गया है। खेतों, गांवों और छोटे कारोबारों को सीधे बाजार से जोड़ने में यह अहम भूमिका निभाएगी।

टाटा अल्ट्रा T.7

यह एक मॉडर्न और फ्यूल-एफिशिएंट ट्रक है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में माल ढुलाई के लिए परफेक्ट है। ज्यादा अपटाइम, आरामदायक ड्राइविंग और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बड़ी खूबियां हैं।



टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने क्या कहा?

पीटी टाटा मोटर्स डिस्ट्रिब्यूसी इंडोनेशिया (PT Tata Motors Distribusi Indonesia) के डायरेक्टर आसिफ शमीम ने कहा कि यह ऑर्डर इस बात का सबूत है कि भारतीय कमर्शियल वाहन अब ग्लोबल मार्केट में भरोसेमंद माने जा रहे हैं। टाटा योद्धा (Tata Yodha) और अल्ट्रा T.7 (Ultra T.7) को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे हर तरह की सड़क और मौसम में लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें।

टाटा मोटर्स की ग्लोबल मौजूदगी

टाटा मोटर्स (Tata Motors) आज दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में अपने कमर्शियल वाहन बेचती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 1 टन से कम से लेकर 60 टन तक के ट्रक शामिल हैं। इसमें 9 सीटर से लेकर 71 सीटर तक के पैसेंजर व्हीकल शामिल हैं।