कल तक का ऑफर... सिर्फ ₹6.67 लाख में मिल रही पंच CNG, डुअल सिलेंडर से बूट स्पेस भी पूरा मिलेगा

2025 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में आप इन बचे हुए दिनों में अपने लिए कोई सस्ती, दमदार और माइलेज CNG SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब आपके लिए पंच CNG एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। दरअसल, पंच CNG को 31 दिसंबर तक सिर्फ 6.67 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है। कंपनी अपने ग्राहकों को य ऑफर 'गुड बाय 2025' ऑफर के तहत दे रही है। इस ऑफर में 2.42 लाख रुपए का GST एडिशनल डिस्काउंट भी शामिल है। बता दें कि पंच में डुअल CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। जिससे इसमें बूट स्पेस की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये कार 27km/kg के माइलेज का दावा करती है।

टाटा पंच CNG का इंजन

बात करें टाटा पंच CNG के इंजन को तो इसमें डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ 1199cc, 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो CNG पर 74hp का पावर और 103Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा है। पेट्रोल वर्जन के विपरीत, इस वर्जन में ड्राइव मोड नहीं मिलता। ARAI द्वारा इस CNG कार के लिए 26.99km/kg के माइलेज का दावा किया गया है।

पंच CNG के माइलेज टेस्ट ने चौंकया ऑटोकार इंडिया ने दावा किया है कि उसके रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट के दौरान टाटा पंच CNG ने शहर के अंदर 20.7km/kg का शानदार माइलेज दिया। इतना ही नहीं, हाईवे पर कार का माइलेज बढ़कर 31km/kg हो गया। यानी ये कंपनी द्वारा बताए गए माइलेज की तुलना में 4km/kg तक ज्यादा रहा। टाटा पंच iCNG की शहरी दक्षता अल्ट्रोज iCNG की 20.56 किमी/किलोग्राम के लगभग समान है, जो समान पावरट्रेन द्वारा ऑपरेट भी होते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, CNG टैंक भरना मुश्किल है। इसमें कई वैरिएबल्स हैं। खास तौर से परिवेश का तापमान और पंप का दबाव सही होना जरूरी है। इसलिए, अपने स्टैंडर्ड टैंक-टू-टैंक प्रोसेस का विकल्प नहीं चुना। रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्टिंग के लिए कार के CNG टैंक खाली किए और उनमें से प्रत्येक में 2 किलोग्राम CNG भरी। फिर, उन्हें शहरी सीमा के अंदर तब तक चलाया जब तक कि उनमें गैस खत्म नहीं हो गई। हाईवे टेस्ट को भी इसी तरह किया गया। कार को सिर्फ CNG मोड में चलाया गया।