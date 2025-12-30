Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Motors Good Buy 2025 Offer, Punch CNG Only Rs 6.67 Lakh
कल तक का ऑफर... सिर्फ ₹6.67 लाख में मिल रही पंच CNG, डुअल सिलेंडर से बूट स्पेस भी पूरा मिलेगा

कल तक का ऑफर... सिर्फ ₹6.67 लाख में मिल रही पंच CNG, डुअल सिलेंडर से बूट स्पेस भी पूरा मिलेगा

संक्षेप:

2025 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में आप इन बचे हुए दिनों में अपने लिए कोई सस्ती, दमदार और माइलेज CNG SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब आपके लिए पंच CNG एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। दरअसल, पंच CNG को 31 दिसंबर तक सिर्फ 6.67 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Dec 30, 2025 09:16 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

2025 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में आप इन बचे हुए दिनों में अपने लिए कोई सस्ती, दमदार और माइलेज CNG SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब आपके लिए पंच CNG एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। दरअसल, पंच CNG को 31 दिसंबर तक सिर्फ 6.67 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकता है। कंपनी अपने ग्राहकों को य ऑफर 'गुड बाय 2025' ऑफर के तहत दे रही है। इस ऑफर में 2.42 लाख रुपए का GST एडिशनल डिस्काउंट भी शामिल है। बता दें कि पंच में डुअल CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। जिससे इसमें बूट स्पेस की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये कार 27km/kg के माइलेज का दावा करती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टाटा पंच CNG का इंजन
बात करें टाटा पंच CNG के इंजन को तो इसमें डुअल सिलेंडर सेटअप के साथ 1199cc, 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो CNG पर 74hp का पावर और 103Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा है। पेट्रोल वर्जन के विपरीत, इस वर्जन में ड्राइव मोड नहीं मिलता। ARAI द्वारा इस CNG कार के लिए 26.99km/kg के माइलेज का दावा किया गया है।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 3000Km से ज्यादा दौड़ेगी इलेक्ट्रिक कार, 5 मिनट में 100% चार्ज

पंच CNG के माइलेज टेस्ट ने चौंकया

ऑटोकार इंडिया ने दावा किया है कि उसके रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट के दौरान टाटा पंच CNG ने शहर के अंदर 20.7km/kg का शानदार माइलेज दिया। इतना ही नहीं, हाईवे पर कार का माइलेज बढ़कर 31km/kg हो गया। यानी ये कंपनी द्वारा बताए गए माइलेज की तुलना में 4km/kg तक ज्यादा रहा। टाटा पंच iCNG की शहरी दक्षता अल्ट्रोज iCNG की 20.56 किमी/किलोग्राम के लगभग समान है, जो समान पावरट्रेन द्वारा ऑपरेट भी होते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, CNG टैंक भरना मुश्किल है। इसमें कई वैरिएबल्स हैं। खास तौर से परिवेश का तापमान और पंप का दबाव सही होना जरूरी है। इसलिए, अपने स्टैंडर्ड टैंक-टू-टैंक प्रोसेस का विकल्प नहीं चुना। रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्टिंग के लिए कार के CNG टैंक खाली किए और उनमें से प्रत्येक में 2 किलोग्राम CNG भरी। फिर, उन्हें शहरी सीमा के अंदर तब तक चलाया जब तक कि उनमें गैस खत्म नहीं हो गई। हाईवे टेस्ट को भी इसी तरह किया गया। कार को सिर्फ CNG मोड में चलाया गया।

ये भी पढ़ें:टू-व्हीलर्स राइडर रहें सावधान! हेलमेट पहनकर चले तब भी कटेगा ₹2000 का चालान

टाटा पंच के फीचर्स
टाटा पंच में 10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी के लिए टाटा नेक्सन और टाटा अल्ट्रोज के बाद अब टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ग्लोबल NCAP में टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग (16,453) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4-स्टार रेटिंग (40,891) हासिल हुई है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Punch Tata Motors अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।