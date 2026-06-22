Tata ला रहा अपनी इस पॉप्युलर कार का तगड़ा फेसलिफ्ट, मिलेंगे मॉडर्न फीचर्स, धांसू होगा लुक

टाटा अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसके डिजाइन का पेटेंट फाइल किया है। आने वाली टिगोर में स्टाइलिंग और फीचर्स के लेवल पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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टाटा मोटर्स अपनी पॉप्युलर सेडान - टिगोर को तगड़ा फेसलिफ्ट देने वाला है। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 2026 Tigor Facelift के डिजाइन का पेटेंट फाइल किया है। इससे माना जा रहा है कि इस पॉप्युलर कॉम्पैक्ट सेडान का फेसलिफ्ट जल्द आ सकता है। पेटेंट फोटोज में कार के डिजाइन की झलक सामने आई है, जो बताती है कि आने वाली टिगोर में स्टाइलिंग और फीचर्स के लेवल पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी पहले भी इस मॉडल को दो बार अपडेट कर चुकी है और अब एक और फेसलिफ्ट की तैयारी की खबर के टाटा मोटर्स के फैन काफी एक्साइटेड हैं।

नया बंपर और बड़ा लोअर एयर इनटेक पेटेंट फोटोज के अनुसार नई टिगोर के फ्रंट डिजाइन में सबसे पहले नजर आने वाला बदलाव नया बंपर और बड़ा लोअर एयर इनटेक होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं, जो कार को ज्यादा चौड़ा और प्रीमियम लुक देते हैं। इसके साथ ही ऊपरी ग्रिल पहले की तुलना में पतली है। हेडलैंप्स का डिजाइन भी बदला गया है। नया फ्लैट फ्रंट पैनल और शार्प स्टाइलिंग कार के फ्रंट को पहले से ज्यादा मॉडर्न और अपीलिंग बनाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे।

हालांकि, नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स कार के साइड लुक को एक रिफ्रेश्ड लुक देने का काम करेंगे। कार के रियर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पेटेंट इमेजेज में नए टेललैंप्स, अधिक क्लीन बूट लिड और नया रियर बंपर दिखाई देता है। इसके अलावा बड़ा स्कल्प्टेड बंपर, नई नंबर प्लेट हाउसिंग और सीधा लोअर सेक्शन रियर डिजाइन को पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं।

मिल सकते हैं ये फीचर फीचर्स की बात करें तो हाल ही में अपडेट हुई टियागो वाले कई फीचर नई टिगोर में भी आ सकती हैं। इनमें LED हेडलैंप्स, LED टेललैंप्स, 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और AMT वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स मिलने की भी संभावना है। नई टिगोर के केबिन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें अपडेटेड टियागो जैसा नया डैशबोर्ड लेआउट, बड़ा इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, नया सेंटर कंसोल और बेहतर इंटीरियर ट्रिम्स दिए जा सकते हैं, जिससे केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा।

इंजन ऑप्शन पावरट्रेन की जहां तक बात है, तो कार में मौजूदा 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जा सकता है, जो 86 hp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की भी संभावना है। वहीं, टिगोर CNG मॉडल भी लाइनअप का हिस्सा रहेगा, जिसमें यही इंजन CNG मोड में 73 hp की पावर और 95 Nm का टॉर्क देगा। CNG वेरिएंट को भी मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन्स के साथ पेश किया जा सकता है।