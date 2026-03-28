Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुनिया भर में बढ़ी इस भारतीय कार की डिमांड, एक्सपोर्ट में 320% का उछाल; मारुति और हुंडई भी पीछे छूटे!

Mar 28, 2026 11:07 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा मोटर्स ने अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के बीच विदेशी कार ग्राहकों के बीच डिमांड के मामले में  सबको पीछे छोड़ दिया। इस दौरान टाटा मोटर्स ने करीब 320 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,575 यूनिट कारों का निर्यात किया।

दुनिया भर में बढ़ी इस भारतीय कार की डिमांड, एक्सपोर्ट में 320% का उछाल; मारुति और हुंडई भी पीछे छूटे!

बीते कुछ सालों में भारत में बनी कारों की डिमांड विदेशी ग्राहकों के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के बीच हुए एक्सपोर्ट की बात करें तो मारुति सुजुकी ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। हालांकि, डिमांड के मामले में देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। बता दें कि इस दौरान टाटा मोटर्स ने करीब 320 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,575 यूनिट कारों का निर्यात किया। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 1,806 यूनिट था। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

नेक्सन रही नंबर-1 मॉडल

टाटा मोटर्स की कारों को फरवरी, 2026 में 62,000 से ज्यादा खरीददार मिले। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टाटा नेक्सन ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने बीते महीने कुल 19,430 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर नेक्सन की बिक्री में 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 15,349 यूनिट था। बता दें कि टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 5.49 - 8.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेशों में भी इस कार कंपनी का जलवा, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1

29% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,748 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान 7,100 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 7,040 यूनिट कार की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:बारिश के मौसम में 1000 KM की ट्रिप के लिए शानदार हैं ये 5 गाड़ियां

50% घट गई टाटा कर्व की बिक्री

बिक्री इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 125 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,096 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,063 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 50 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,755 यूनिट कार की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:ये हैं भारत की 5 सस्ती कारें जिनमें मिलते हैं ‘ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स’

लास्ट पोजीशन पर रही टाटा टिगोर

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,650 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,447 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ओवरऑल इस दौरान टाटा मोटर्स को कुल 62,329 नए ग्राहक मिले। इस दौरान ओवरऑल कार बिक्री में सालाना आधार पर 34 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Motors Car Tata Nexon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।