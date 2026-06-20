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टाटा की नई 4×4 SUVs जल्द हो सकती हैं लॉन्च, लिस्ट में सफारी ईवी से लेकर Avinya X तक

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स के फैन लंबे समय से पॉप्युलर एसयूवीज में 4x4 ड्राइवट्रेन की मांग कर रहे हैं। ब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों की इस मांग को पूरा करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें कंपनी की 4x4 एसयूवी देखने को मिलेंगी। 

टाटा की नई 4×4 SUVs जल्द हो सकती हैं लॉन्च, लिस्ट में सफारी ईवी से लेकर Avinya X तक
Tata Avinya X
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टाटा मोटर्स के फैन लंबे समय से पॉप्युलर एसयूवीज में 4x4 ड्राइवट्रेन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, टाटा हैरियर और सफारी जैसी एसयूवी पहले से ही दमदार रोड प्रेजेंस और शानदार फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने के कारण इनमें 4×4 सिस्टम नहीं ऑफर किया जा रहा। अब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों की इस मांग को पूरा करने की तैयारी में है। हैरियर EV में Quad-Wheel-Drive (QWD) टेक्नोलॉजी ऑफर करने के बाद अब कंपनी नई 4×4 और ऑल-व्हील-ड्राइव एसयूवी लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं टाटा की उन अपकमिंग एसयूवी के बारे में, जिनमें 4×4 कैपेबिलिटी देखने को मिल सकती है।

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टाटा सफारी

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सफारी ईवी का है। टाटा मोटर्स पहले ही हैरियर EV में Quad-Wheel-Drive (QWD) सिस्टम ऑफर कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च पाइपलाइन में मौजूद सफारी ईवी को भी इसी तकनीक के साथ ऑफर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सफारी ईवी को 2027 की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। सफारी ईवी टाटा मोटर्स की पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी होगी। इसका मुकाबला Mahindra XEV 9S जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी से हो सकता है। यह एसयूवी टाटा के Acti.ev प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कीमत की बात करें तो इसकी संभावित ऑन-रोड कीमत मुंबई में 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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नई जनरेशन हैरियर और सफारी

जो ग्राहक इलेक्ट्रिक वीइकल की बजाय पेट्रोल या डीजल एसयूवी पसंद करते हैं, टाटा मोटर्स उनके लिए भी सोच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार नई जनरेशन हैरियर और सफारी में 4×4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इन एसयूवी को नए Argos प्लेटफॉर्म पर डिवेलप किया जा सकता है, जो 4×4 सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार हैरियर और सफारी के ICE (Internal Combustion Engine) मॉडल्स में रियल ऑफ-रोड कैपेबिलिटी देखने को मिल सकती है। हाल ही में दोनों एसयूवी को नया इंजन और कई नए फीचर्स मिले हैं, इसलिए इनमें बड़ा फीचर मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।

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Avinya X में मिलेगा प्रीमियम 4×4 इलेक्ट्रिक सेटअप

टाटा मोटर्स का Avinya ब्रैंड भी आने वाले समय में भारतीय बाजार में एंट्री करने वाला है। कंपनी 2027 में अपनी पहली Avinya मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी सीरीज का हिस्सा Avinya X होगा, जिसे टाटा-Chery Freelander आर्किटेक्चर पर डिवेलप किया जाएगा। यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 4×4 ड्राइवट्रेन मिलने की काफी संभावना है। Avinya X को केवल टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं, बल्कि लक्जरी एक्सपीरियंस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। कीमत की बात करें तो Avinya X की संभावित ऑन-रोड कीमत मुंबई में 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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