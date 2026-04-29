Tata का बड़ा धमाका, जल्द आ सकता है सिएरा, हैरियर और सफारी का नया वर्जन, बढ़ेगा माइलेज
ICE और ईवी के बाद अब टाटा अपनी हाइब्रिड एसयूवी लाने की तैयारी में जु़ट गया है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही अपनी तीन पॉप्युलर एसयूवी - सिएरा, सफारी और हैरियर को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन में ला सकती है।
टाटा की नई एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ICE और ईवी के बाद अब अपनी हाइब्रिड एसयूवी लाने की तैयारी में जु़ट गई है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही अपनी तीन पॉप्युलर एसयूवी- सिएरा, सफारी और हैरियर को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन में ला सकती है। टाटा काफी समय से एक नए पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है। यह इंजन नई सिएरा में पहली बार देखा गया। लॉन्च के समय टाटा ने बताया था कि यह 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो एटकिंसन साइकिल पर चलता है। एटकिंसन साइकिल वाला पेट्रोल इंजन टाटा के लिए मौजूदा मॉडल्स में इस टेक्नोलॉजी को आसानी से अप्लाई करने में मदद करेगा। फिलहाल आइए जानते हैं टाटा की इन अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी में क्या कुछ ऑफर किया जा सकता है।
टाटा सिएरा हाइब्रिड
सिएरा पहले से ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ आती है और यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाने वाली कंपनी की पहली एसयूवी में से एक हो सकती है। इसमें मारुति सुजुकी इनविक्टो, ग्रैंड विटारा या टोयोटा हाइराइडर जैसे मॉडलों में देखने को मिलने वाले मजबूत हाइब्रिड सिस्टम के समान एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम होगा। टाटा सिएरा को इसकी एक्सपेक्टेड फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को शामिल करने से कंपनी माइलेज वाली टेंशन को कुछ हद तक दूर कर सकती है क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम अधिक फ्यूल-एफिशिएंट होने के लिए जाने जाते हैं।
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Tata Safari
₹ 13.29 - 25.96 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.15 लाख
Tata Tigor
₹ 5.55 - 8.84 लाख
टाटा हैरियर हाइब्रिड
टाटा ने हाल ही में सफारी में Hyperion Turbo Petrol इंजन को ऑफर किया है और उम्मीद है कि यही इंजन सिएरा में भी उपलब्ध होगा। हैरियर में पहले बताया गया नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अगर टाटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाने की सोच रहा है, तो वह इस इंजन ऑप्शन को हैरियर में भी ऑफर कर सकता है। हालांकि, इसकी पावर और इसके टॉर्क के सटीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये टर्बो-पेट्रोल वर्जन जैसे ही होंगे। अगर हैरियर में हाइब्रिड सिस्टम ऑफर किया जाता है, तो सफारी में भी यही टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। सफारी में भी वही इंजन इस्तेमाल होगा और हैरियर की तरह ही पावर और टॉर्क जेनरेट करेगा।
आने वाली है Avinya X
टाटा की यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 30 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होगी। अविन्या एक्स टाटा के नए लग्जरी सब-ब्रैंड का हिस्सा होगी और इसे रेग्युलर डीलरशिप से नहीं सेल किया जाएगा। टाटा इस मॉडल के लिए एक अलग प्रीमियम सेल नेटवर्क बनाएगी। यह कई सीटिंग कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी, जिसमें 5, 6 और 7-सीटर ऑप्शन शामिल हैं। अविन्या एक्स टाटा के खास EMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। फिलहाल, बैटरी और इंजन के बारे में सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, टाटा का दावा है कि यह 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज और बेहद तेज चार्जिंग ऑफर करेगी। इसमें T-शेप एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, ड्यूल-टोन बॉडी और बेहद प्रीमियम लुक के साथ एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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