सिर्फ ₹5.59 लाख में टाटा की ये नई कार लॉन्च, डुअल CNG सिलेंडर से भरपूर बूट स्पेस भी मिलेगा
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने XPRES को पेट्रोल और CNG वैरिएंट में लॉन्च किया है। साथ ही, कंपनी ने अपनी पर्पस-बिल्ट फ्लीट पोर्टफोलियो को काफी पसंद की जाने वाली XPRES EV से आगे बढ़ाया है, जिसका मकसद एक बड़े मार्केट तक पहुंचना है। यह कदम TMPV की मल्टी-पावरट्रेन स्ट्रेटेजी पर फोकस को मजबूत करता है, जो पूरे भारत में प्रोफेशनल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए कस्टमाइज्ड, हाई-अपटाइम मोबिलिटी सॉल्यूशन देता है। XPRES पेट्रोल और CNG के लिए बुकिंग अब सभी ऑथराइज्ड फ्लीट डीलरशिप पर शुरू हो गई है। फ्लीट सेडान की कीमतें पेट्रोल वैरिएंट के लिए 5.59 लाख रुपए और CNG वैरिएंट के लिए 6.59 लाख रुपए से शुरू होती हैं।
TMPV के भरोसेमंद 1.2L रेवोट्रॉन इंजन से चलने वाली और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने वाली XPRES पेट्रोल और CNG वैरिएंट को विश्वसनीयता, टिकाऊपन और लगातार फ्लीट इस्तेमाल के लिए इंजीनियर किया गया है। खास तौर पर प्रोफेशनल मोबिलिटी के लिए डिजाइन की गई, XPRES CNG में सेगमेंट का पहला 70L (वाटर कैपेसिटी) ट्विन-सिलेंडर CNG फ्यूल टैंक (सेगमेंट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी) है, जिससे ग्राहक टैंक में फ्यूल भरवाने की चिंता किए बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि इंटेलिजेंट ट्विन-सिलेंडर पैकेजिंग सेगमेंट में सबसे अच्छी बिना किसी समझौते वाली बूट स्पेस भी सुनिश्चित करती है, जिससे फ्लीट ऑपरेटर्स की सबसे लगातार समस्याओं में से एक का समाधान होता है। सामान से संबंधित बुकिंग नुकसान कम होता है और सेडान फ्लीट की पूरी कमाई की क्षमता का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा, पेट्रोल वैरिएंट में पेट्रोल फ्लीट सेडान सेगमेंट में 419 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस है।
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विवेक श्रीवास्तव ने कहा, "टाटा XPRES को फ्लीट ग्राहकों (पैसेंजर्स और ओनर्स) द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक ऑपरेटिंग चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया था। हमारे फ्लीट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए, हम सेगमेंट में सबसे अच्छे इस्तेमाल योग्य बूट स्पेस के साथ सेगमेंट का पहला 70-लीटर ट्विन-सिलेंडर CNG वैरिएंट, साथ ही सबसे बड़े बूट स्पेस वाला पेट्रोल वैरिएंट पेश करते हुए बहुत खुश हैं।"
