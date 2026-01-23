Hindustan Hindi News
सिर्फ ₹5.59 लाख में टाटा की ये नई कार लॉन्च, डुअल CNG सिलेंडर से भरपूर बूट स्पेस भी मिलेगा

सिर्फ ₹5.59 लाख में टाटा की ये नई कार लॉन्च, डुअल CNG सिलेंडर से भरपूर बूट स्पेस भी मिलेगा

संक्षेप:

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने XPRES को पेट्रोल और CNG वैरिएंट में लॉन्च किया है। साथ ही, कंपनी ने अपनी पर्पस-बिल्ट फ्लीट पोर्टफोलियो को काफी पसंद की जाने वाली XPRES EV से आगे बढ़ाया है, जिसका मकसद एक बड़े मार्केट तक पहुंचना है। 

Jan 23, 2026 11:28 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने XPRES को पेट्रोल और CNG वैरिएंट में लॉन्च किया है। साथ ही, कंपनी ने अपनी पर्पस-बिल्ट फ्लीट पोर्टफोलियो को काफी पसंद की जाने वाली XPRES EV से आगे बढ़ाया है, जिसका मकसद एक बड़े मार्केट तक पहुंचना है। यह कदम TMPV की मल्टी-पावरट्रेन स्ट्रेटेजी पर फोकस को मजबूत करता है, जो पूरे भारत में प्रोफेशनल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए कस्टमाइज्ड, हाई-अपटाइम मोबिलिटी सॉल्यूशन देता है। XPRES पेट्रोल और CNG के लिए बुकिंग अब सभी ऑथराइज्ड फ्लीट डीलरशिप पर शुरू हो गई है। फ्लीट सेडान की कीमतें पेट्रोल वैरिएंट के लिए 5.59 लाख रुपए और CNG वैरिएंट के लिए 6.59 लाख रुपए से शुरू होती हैं।

TMPV के भरोसेमंद 1.2L रेवोट्रॉन इंजन से चलने वाली और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने वाली XPRES पेट्रोल और CNG वैरिएंट को विश्वसनीयता, टिकाऊपन और लगातार फ्लीट इस्तेमाल के लिए इंजीनियर किया गया है। खास तौर पर प्रोफेशनल मोबिलिटी के लिए डिजाइन की गई, XPRES CNG में सेगमेंट का पहला 70L (वाटर कैपेसिटी) ट्विन-सिलेंडर CNG फ्यूल टैंक (सेगमेंट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी) है, जिससे ग्राहक टैंक में फ्यूल भरवाने की चिंता किए बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल मॉडल पर भारी पड़ा ये ई-स्कूटर, टॉप-10 में सिर्फ इसी को मिली एंट्री

सबसे जरूरी बात यह है कि इंटेलिजेंट ट्विन-सिलेंडर पैकेजिंग सेगमेंट में सबसे अच्छी बिना किसी समझौते वाली बूट स्पेस भी सुनिश्चित करती है, जिससे फ्लीट ऑपरेटर्स की सबसे लगातार समस्याओं में से एक का समाधान होता है। सामान से संबंधित बुकिंग नुकसान कम होता है और सेडान फ्लीट की पूरी कमाई की क्षमता का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा, पेट्रोल वैरिएंट में पेट्रोल फ्लीट सेडान सेगमेंट में 419 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस है।

ये भी पढ़ें:इस स्टाइलिश 7-सीटर का प्रोडक्शन भारत में शुरू, कई शानदार फीचर्स से होगी लैस

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विवेक श्रीवास्तव ने कहा, "टाटा XPRES को फ्लीट ग्राहकों (पैसेंजर्स और ओनर्स) द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक ऑपरेटिंग चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया था। हमारे फ्लीट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए, हम सेगमेंट में सबसे अच्छे इस्तेमाल योग्य बूट स्पेस के साथ सेगमेंट का पहला 70-लीटर ट्विन-सिलेंडर CNG वैरिएंट, साथ ही सबसे बड़े बूट स्पेस वाला पेट्रोल वैरिएंट पेश करते हुए बहुत खुश हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
