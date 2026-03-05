देश की नंबर-1 कंपनी का एलान, पेट्रोल और डीजल कारों के बराबर हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें

भारत का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सेगमेंट टाटा मोटर्स का अभी एक तरफा दबदबा है। कंपनी के पास लगभग 40% मार्केट शेयर है। टाटा की इस कामयाबी में उसके बड़े पोर्टफोलियो का हाथ भी है। दरअसल, टाटा के पास नेक्सन EV, पंच EV, टियागो EV, टिगोर EV, कर्व EV और हैरियर EV शामिल है।

भारत का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सेगमेंट टाटा मोटर्स का अभी एक तरफा दबदबा है। कंपनी के पास लगभग 40% मार्केट शेयर है। टाटा की इस कामयाबी में उसके बड़े पोर्टफोलियो का हाथ भी है। दरअसल, टाटा के पास नेक्सन EV, पंच EV, टियागो EV, टिगोर EV, कर्व EV और हैरियर EV शामिल है। हालांकि, अभई उसके पास देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार नहीं है। टाटा की सबसे सस्ती टियागो EV है, जिसकी कीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू है। वहीं, MG कॉमेट की कीमत 7.35 लाख से शुरू हैं।

ऐसे में अब कंपनी में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों के प्रोडक्ट लाइन हेड आनंद कुलकर्णी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) भारत में एक अहम कीमत के मोड़ पर पहुंच रही हैं। कुछ मॉडल इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) कारों के बराबर कीमत पर आ रहे हैं। कुलकर्णी ने कहा, "टेक्नोलॉजी के नजरिए से हम साफ तौर पर एक अहम मोड़ पर हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी तेजी से बेहतर हो रही है। अब हमारे पास ज्यादा एनर्जी-डेंस बैटरी, तेज चार्जिंग और बेहतर सुरक्षा और भरोसेमंद है।

उन्होंने आगे कहा कि ये फायदे बैटरी केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा हैं। मोटर, इन्वर्टर, ऑनबोर्ड चार्जर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रोपल्शन कंपोनेंट्स का ज्यादा इंटीग्रेशन वजन कम कर रहा है और पैकेजिंग एफिशिएंसी में सुधार कर रहा है। पहले ये अलग-अलग यूनिट्स थीं। फिर ये 3-इन-1 सिस्टम बन गईं। अब इंटीग्रेशन और भी आगे जा रहा है। वजन में बचत को बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चेसिस में बड़े बदलाव किए बिना रेंज बेहतर हो सकती है।

ग्लोबल बैटरी की कीमतों में नरमी और इंटीग्रेशन में सुधार के साथ, टाटा को उम्मीद है कि EVs बराबर कीमतों पर बेहतर रेंज और परफॉर्मेंस देंगी। उन्होंने कहा, "हम कुछ मामलों में ICE गाड़ियों के साथ कीमत में बराबरी के करीब 10% के अंदर पहुंच रहे हैं। अगर हम इसे एंट्री लेवल पर असरदार तरीके से हल कर लेते हैं, तो यह अपनाने के लिए एक बड़ा मौका खुलेगा।"

10 लाख रुपए वाला सेगमेंट भारत के पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा है। ये टाटा की स्ट्रेटेजी में सेंट्रल है। कंपनी ने हाल ही में पंच EV को बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन के साथ रिफ्रेश किया है, जिससे पहली पसंद को अट्रैक्ट करने के लिए एंट्री प्राइस 6.94 लाख कर दिया गया है। हालांकि बैटरी सेल अभी भी इम्पोर्ट किए जाते हैं, टाटा मोटर्स पैक्स को लोकल लेवल पर असेंबल और डिजाइन करती है, जिसमें एनक्लोजर और कूलिंग सिस्टम में लोकलाइजेशन बढ़ रहा है।