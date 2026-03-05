Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देश की नंबर-1 कंपनी का एलान, पेट्रोल और डीजल कारों के बराबर हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें

Mar 05, 2026 02:22 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सेगमेंट टाटा मोटर्स का अभी एक तरफा दबदबा है। कंपनी के पास लगभग 40% मार्केट शेयर है। टाटा की इस कामयाबी में उसके बड़े पोर्टफोलियो का हाथ भी है। दरअसल, टाटा के पास नेक्सन EV, पंच EV, टियागो EV, टिगोर EV, कर्व EV और हैरियर EV शामिल है।

देश की नंबर-1 कंपनी का एलान, पेट्रोल और डीजल कारों के बराबर हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें

भारत का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सेगमेंट टाटा मोटर्स का अभी एक तरफा दबदबा है। कंपनी के पास लगभग 40% मार्केट शेयर है। टाटा की इस कामयाबी में उसके बड़े पोर्टफोलियो का हाथ भी है। दरअसल, टाटा के पास नेक्सन EV, पंच EV, टियागो EV, टिगोर EV, कर्व EV और हैरियर EV शामिल है। हालांकि, अभई उसके पास देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार नहीं है। टाटा की सबसे सस्ती टियागो EV है, जिसकी कीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू है। वहीं, MG कॉमेट की कीमत 7.35 लाख से शुरू हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसे में अब कंपनी में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों के प्रोडक्ट लाइन हेड आनंद कुलकर्णी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) भारत में एक अहम कीमत के मोड़ पर पहुंच रही हैं। कुछ मॉडल इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) कारों के बराबर कीमत पर आ रहे हैं। कुलकर्णी ने कहा, "टेक्नोलॉजी के नजरिए से हम साफ तौर पर एक अहम मोड़ पर हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी तेजी से बेहतर हो रही है। अब हमारे पास ज्यादा एनर्जी-डेंस बैटरी, तेज चार्जिंग और बेहतर सुरक्षा और भरोसेमंद है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Avinya

Tata Avinya

₹ 30 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Safari EV

Tata Safari EV

₹ 26 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nano EV

Tata Nano EV

₹ 6 - 9 लाख

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:सिएरा हुई सुपहिट... अब टाटा ला रही ये धांसू SUV, इसके लिए खुलेगा नया शोरूम

उन्होंने आगे कहा कि ये फायदे बैटरी केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा हैं। मोटर, इन्वर्टर, ऑनबोर्ड चार्जर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रोपल्शन कंपोनेंट्स का ज्यादा इंटीग्रेशन वजन कम कर रहा है और पैकेजिंग एफिशिएंसी में सुधार कर रहा है। पहले ये अलग-अलग यूनिट्स थीं। फिर ये 3-इन-1 सिस्टम बन गईं। अब इंटीग्रेशन और भी आगे जा रहा है। वजन में बचत को बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चेसिस में बड़े बदलाव किए बिना रेंज बेहतर हो सकती है।

ग्लोबल बैटरी की कीमतों में नरमी और इंटीग्रेशन में सुधार के साथ, टाटा को उम्मीद है कि EVs बराबर कीमतों पर बेहतर रेंज और परफॉर्मेंस देंगी। उन्होंने कहा, "हम कुछ मामलों में ICE गाड़ियों के साथ कीमत में बराबरी के करीब 10% के अंदर पहुंच रहे हैं। अगर हम इसे एंट्री लेवल पर असरदार तरीके से हल कर लेते हैं, तो यह अपनाने के लिए एक बड़ा मौका खुलेगा।"

ये भी पढ़ें:शाहिद ने शेयर किए अपनी इस लग्जरी SUV के फोटोज, देश में इसकी सिर्फ 50 यूनिट बिकीं

10 लाख रुपए वाला सेगमेंट भारत के पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा है। ये टाटा की स्ट्रेटेजी में सेंट्रल है। कंपनी ने हाल ही में पंच EV को बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन के साथ रिफ्रेश किया है, जिससे पहली पसंद को अट्रैक्ट करने के लिए एंट्री प्राइस 6.94 लाख कर दिया गया है। हालांकि बैटरी सेल अभी भी इम्पोर्ट किए जाते हैं, टाटा मोटर्स पैक्स को लोकल लेवल पर असेंबल और डिजाइन करती है, जिसमें एनक्लोजर और कूलिंग सिस्टम में लोकलाइजेशन बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:इस देसी कंपनी के टू-व्हीलर्स का दुनियाभर में दबदबा, यामाहा को पछाड़ नंबर-3 पर आई

अफोर्डेबल ब्रैकेट में दूसरे मॉडल्स में टियागो EV और कॉमेट EV शामिल हैं। कुलकर्णी ने कहा, "सबसे बड़ा मौका 10 लाख से कम के सेगमेंट में है। हमें उस कीमत पर भरोसेमंद EVs चाहिए जिनकी प्रैक्टिकल रेंज हो। ताकि फैमिली उन्हें अपनी मेन कार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अगर EVs आसानी से मिलने वाली, सस्ती और प्रैक्टिकल हैं, तो उन्हें अपनाना अपने आप तेज हो जाएगा।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Nexon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।