इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों पर टूटे ग्राहक, 96% बढ़ गई बिक्री; जानिए पूरी डिटेल्स

टाटा मोटर्स के लिए सितंबर, 2025 का महीना शानदार रहा। इस दौरान कंपनी ने भारत में अब तक की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। बता दें कि कंपनी ने इस दौरान 96 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 9,000 यूनिट्स से ज्यादा ईवी की बिक्री की। इस शानदार बिक्री ने टाटा को देश का EV लीडर बना दिया। वहीं, नई हैरियर ईवी के आने से टाटा की ग्रीन रेंज की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। कुल मिलाकर यह साल अब तक कंपनी के लिए EV और PV दोनों में रिकॉर्ड बनाने वाला साबित हो रहा है।

कुछ ऐसी रही बिक्री बता दें कि सिर्फ एक महीने में टाटा ने 9,191 यूनिट्स ईवी की बिक्री की जो पिछले साल की 4,680 से दोगुना है। मतलब अब हर पांचवीं टाटा कार इलेक्ट्रिक है। वहीं, Q2 FY26 में EV बिक्री 24,855 यूनिट्स रही जो पिछले साल की 15,642 से 59 पर्सेंट ज्यादा है। जबकि जनवरी-सितंबर 2025 तक कुल 57,022 यूनिट्स ईवी बिक चुकी हैं।

एक्सपोर्ट में भी आई तेजी दूसरी ओर पैसेंजर व्हीकल्स में भी कंपनी ने धमाका किया। बता दें कि Q2 FY26 में कुल बिक्री 144,397 यूनिट्स रही जिसमें घरेलू बिक्री 140,189 यूनिट्स थी। जबकि एक्सपोर्ट ने भी चार गुना बढ़त दिखाई। बता दें कि सितंबर में टाटा ने अब तक का सबसे ज्यादा 60,907 यूनिट्स PV का डिस्पैच किया। जबकि घरेलू बिक्री 59,667 यूनिट्स रही।