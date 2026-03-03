इस कंपनी का मुंह ताकती रह गईं MG, महिंद्रा, हुंडई समेत 16 कंपनी; EV सेगमेंट में फिर शान से बनी नंबर-1

फरवरी में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट में गाड़ियों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर बेहतर रही। पिछले महीने कुल 13,669 जीरो-एमिशन गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा हैं। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 9,479 यूनिट का था।

फरवरी में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट में गाड़ियों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर बेहतर रही। पिछले महीने कुल 13,669 जीरो-एमिशन गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा हैं। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 9,479 यूनिट का था। हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन फरवरी 2026 की बिक्री, महीने-दर-महीने 28% कम है। इससे पहले जनवरी 2026 में 18,993 यूनिट बिकी थीं।

फाइनेंशियल ईयर 2025 के 11 महीने के दौरान सेगमेंट की बिक्री ने 175,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है। ये अब तक 175,364 यूनिट पर है, जो पिछले साल के मुकाबले 84% ज्यादा है। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 95,101 यूनिट बिकी थीं। वहीं, CY2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल इंक ने कुल 177,394 यूनिट की रिटेल बिक्री दर्ज की थी।

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स फरवरी 2026 नं कंपनी फरवरी 2026 फरवरी 2025 चेंज % YoY 1 टाटा मोटर्स 5,558 4,002 39% 2 JSW MG मोटर इंडिया 3,310 3,489 -5% 3 महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,913 508 473% 4 विनफास्ट इंडिया 384 - - 5 BYD इंडिया 306 278 10% 6 हुंडई मोटर इंडिया 304 775 -61% 7 किआ इंडिया 295 22 1241% 8 BMW इंडिया 245 239 3% 9 मारुति सुजुकी इंडिया 214 - - 10 मर्सिडीज-बेंज 65 72 -10% 11 टेस्ला इंडिया 29 - - 12 वोल्वो ऑटो इंडिया 25 24 4% 13 स्टेलेंटिस इंडिया 13 60 -78% 14 पोर्श 3 2 50% 15 रोल्स-रॉयस 3 1 200% 16 JLR 2 0 - 17 ऑडी ΝΑ 7 - टोटल 13,669 9,479 44% डेटा: वाहन, मार्च 2, 2026, (6AM)

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फरवरी 2026 में 5,558 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 4,002 कार बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 3,310 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 3,489 कार बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फरवरी 2026 में 2,913 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 508 कार बिकी थीं। यानी इसे 473% की ग्रोथ मिली। विनफास्ट इंडिया ने फरवरी 2026 में 384 कार बेंची।

BYD इंडिया ने फरवरी 2026 में 306 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 278 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की ग्रोथ मिली। हुंडई मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 304 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 775 कार बिकी थीं। यानी इसे 61% की डिग्रोथ मिली। किआ इंडिया ने फरवरी 2026 में 295 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 22 कार बिकी थीं। यानी इसे 1241% की ग्रोथ मिली। BMW इंडिया ने फरवरी 2026 में 245 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 239 कार बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी इंडिया ने फरवरी 2026 में 214 कार बेंची। मर्सिडीज-बेंज ने फरवरी 2026 में 65 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 72 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया ने फरवरी 2026 में 29 कार बेंची। वोल्वो ऑटो इंडिया ने फरवरी 2026 में 25 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 24 कार बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। स्टेलेंटिस इंडिया ने फरवरी 2026 में 13 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 60 कार बिकी थीं। यानी इसे 78% की डिग्रोथ मिली।

पोर्श ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 2 कार बिकी थीं। यानी इसे 50% की ग्रोथ मिली। रोल्स-रॉयस ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 1 कार बिकी थीं। यानी इसे 200% की ग्रोथ मिली। JLR ने फरवरी 2026 में 2 कार बेंची। ऑडी ने फरवरी 2025 में 7 कार बेची थीं। इस तरह इन सभी कंपनियों ने फरवरी 2026 में 13,669 यूनिट बेचीं। जबकि फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 9,479 यूनिटा का था। यानी इसे 44% की ईयरली ग्रोथ मिली।