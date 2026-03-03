Hindustan Hindi News
इस कंपनी का मुंह ताकती रह गईं MG, महिंद्रा, हुंडई समेत 16 कंपनी; EV सेगमेंट में फिर शान से बनी नंबर-1

Mar 03, 2026 01:52 pm IST
Narendra Jijhontiya
फरवरी में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट में गाड़ियों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर बेहतर रही। पिछले महीने कुल 13,669 जीरो-एमिशन गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा हैं। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 9,479 यूनिट का था।

फरवरी में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट में गाड़ियों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर बेहतर रही। पिछले महीने कुल 13,669 जीरो-एमिशन गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा हैं। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 9,479 यूनिट का था। हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन फरवरी 2026 की बिक्री, महीने-दर-महीने 28% कम है। इससे पहले जनवरी 2026 में 18,993 यूनिट बिकी थीं।

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स फरवरी 2026
नंकंपनीफरवरी 2026फरवरी 2025चेंज % YoY
1टाटा मोटर्स5,5584,00239%
2JSW MG मोटर इंडिया3,3103,489-5%
3महिंद्रा एंड महिंद्रा2,913508473%
4विनफास्ट इंडिया384--
5BYD इंडिया30627810%
6हुंडई मोटर इंडिया304775-61%
7किआ इंडिया295221241%
8BMW इंडिया2452393%
9मारुति सुजुकी इंडिया214--
10मर्सिडीज-बेंज6572-10%
11टेस्ला इंडिया29--
12वोल्वो ऑटो इंडिया25244%
13स्टेलेंटिस इंडिया1360-78%
14पोर्श3250%
15रोल्स-रॉयस31200%
16JLR20-
17ऑडीΝΑ7-
टोटल13,6699,47944%
डेटा: वाहन, मार्च 2, 2026, (6AM)

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फरवरी 2026 में 5,558 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 4,002 कार बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 3,310 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 3,489 कार बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फरवरी 2026 में 2,913 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 508 कार बिकी थीं। यानी इसे 473% की ग्रोथ मिली। विनफास्ट इंडिया ने फरवरी 2026 में 384 कार बेंची।

ये भी पढ़ें:हुंडई की ₹5.47 लाख की कार पर आया होली डिस्काउंट, ये 2 मॉडल भी हुए सस्ते

BYD इंडिया ने फरवरी 2026 में 306 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 278 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की ग्रोथ मिली। हुंडई मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 304 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 775 कार बिकी थीं। यानी इसे 61% की डिग्रोथ मिली। किआ इंडिया ने फरवरी 2026 में 295 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 22 कार बिकी थीं। यानी इसे 1241% की ग्रोथ मिली। BMW इंडिया ने फरवरी 2026 में 245 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 239 कार बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी इंडिया ने फरवरी 2026 में 214 कार बेंची। मर्सिडीज-बेंज ने फरवरी 2026 में 65 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 72 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया ने फरवरी 2026 में 29 कार बेंची। वोल्वो ऑटो इंडिया ने फरवरी 2026 में 25 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 24 कार बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। स्टेलेंटिस इंडिया ने फरवरी 2026 में 13 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 60 कार बिकी थीं। यानी इसे 78% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:मारुति की 4 कारों पर आया होली डिस्काउंट, कीमत ₹3.70 लाख से घटकर इतनी रह गई

पोर्श ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 2 कार बिकी थीं। यानी इसे 50% की ग्रोथ मिली। रोल्स-रॉयस ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 1 कार बिकी थीं। यानी इसे 200% की ग्रोथ मिली। JLR ने फरवरी 2026 में 2 कार बेंची। ऑडी ने फरवरी 2025 में 7 कार बेची थीं। इस तरह इन सभी कंपनियों ने फरवरी 2026 में 13,669 यूनिट बेचीं। जबकि फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 9,479 यूनिटा का था। यानी इसे 44% की ईयरली ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:Holi Offers: टाटा की 3 कारों पर ₹1 लाख तक डिस्काउंट, फटाफट देखें लिस्ट

टाटा मोटर्स नंबर-1, 39% मार्केट शेयर
मार्केट लीडर टाटा मोटर्स ने पिछले महीने अपने कस्टमर्स को 5,558 इलेक्ट्रिक SUV और कारें डिलीवर कीं, जो YoY (फरवरी 2025: 4,002 यूनिट) से 39% ज्यादा है। इससे इसका e-PV शेयर 41% हो गया है, जो जनवरी 2026 के 43% से थोड़ा कम है, जब इसने भारत में रिकॉर्ड 18,993 e-PVs में से 8,246 यूनिट बेची थीं, दोनों ने कंपनी और इंडिया e-PV Inc. के लिए एक नया मंथली हाई मार्क किया। FY2026 के पहले 11 महीनों में टाटा मोटर्स ने 69,765 e-PVs बेची हैं, जो YoY (अप्रैल 2024-फरवरी 2025: 52,717 यूनिट) से 32% ज्यादा है। नेक्सन EV और टियागो EV की मौजूदा डिमांड के अलावा हैरियर EV नए खरीदारों को खींच रही है, लेकिन उम्मीद है कि नई पंच EV मार्च 2026 से बिक्री में तेजी लाएगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

