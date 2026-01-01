लोहा सी मजबूत हैं इसकी कारें, 50,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा; 14% तक बढ़ी सेल
दिसंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने शानदार छलांग लगाते हुए पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 14% की ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की कुल बिक्री 14.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50,519 यूनिट तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2024 में 44,289 यूनिट थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.) ने दिसंबर 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ फिर साबित कर दी है। कंपनी की कुल बिक्री 14.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50,519 यूनिट तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2024 में 44,289 यूनिट थी। घरेलू बाजार में टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल बिक्री 13.1 प्रतिशत बढ़कर 50,046 यूनिट हो गई। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 44,230 यूनिट था। इससे साफ है कि भारतीय ग्राहक लगातार टाटा की कारों और SUVs पर भरोसा जता रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड ने पकड़ी रफ्तार
टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) रेंज ने दिसंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी की EV बिक्री 24.2 प्रतिशत बढ़कर 6,906 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि दिसंबर 2024 में यह 5,562 यूनिट थी। यह बढ़ोतरी साफ दिखाती है कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से अपनाया जा रहा है और टाटा इस सेगमेंट में लीडर की भूमिका निभा रहा है।
Q3 FY26 में भी मजबूत ग्रोथ
वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में टाटा मोटर्स की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल बिक्री 1,71,013 यूनिट रही। वहीं, Q3 FY25 में यह आंकड़ा 1,39,829 यूनिट था। यानी तिमाही आधार पर भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है।
लगातार 5वां साल बना रिकॉर्ड ब्रेकर
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MD और CEO शैलेश चंद्रा के अनुसार, कैलेंडर ईयर 2025 (CY25) कंपनी के लिए बेहद खास रहा। उन्होंने बताया कि 2025 में टाटा मोटर्स ने 5,87,218 यूनिट बेचकर लगातार पांचवें साल रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक बिक्री हासिल की है। खास बात यह रही कि 2025 में कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा EV बिक्री 81,125 यूनिट दर्ज की।
SUV और क्लीन पावरट्रेन बने ग्रोथ का आधार
शैलेश चंद्रा ने कहा कि पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे SUV की बढ़ती लोकप्रियता और कम प्रदूषण वाले पावरट्रेन (EV और क्लीन टेक्नोलॉजी) की तेजी से बढ़ती मांग अहम कारण रही है।
FY26 के लिए टाटा को पूरा भरोसा
भविष्य को लेकर टाटा मोटर्स काफी आशावादी नजर आ रही है। कंपनी का कहना है कि Q4 में हाल ही में लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी शुरू होगी। इसके साथ ही नए लॉन्च और इनोवेशन की मजबूत पाइपलाइन टाटा को FY26 में और तेज ग्रोथ की ओर ले जाएगी।
दिसंबर 2025 के आंकड़े साफ बताते हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.) भारतीय ऑटो बाजार में लगातार मजबूत होती जा रही है। SUVs और EVs पर फोकस, नए प्रोडक्ट्स और ग्राहकों का भरोसा, ये सभी मिलकर टाटा को आने वाले सालों में और ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं।
