नवरात्रि में इस कंपनी ने 50000 कार बेच डालीं, सिर्फ दशहरे पर ही 10000 ग्राहकों को चाबियां सौंपी

कंपनी का यह प्रदर्शन ग्राहकों के बेहतर होते भरोसे, शोरूम में बढ़ती भीड़ और अच्छी-खासी बुकिंग के बीच देखने को मिला है। कंपनी ने धनतेरस और दीवाली से पहले अपने लोकप्रिय मॉडलों और वैरिएंट की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया है।

टाटा मोटर्स के लिए फेस्टिव सीजन शानदार गुजर रहा है। कंपनी की एंट्री लेवल SUV पंच और नेक्सन सेल में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने फेस्टिव सीजन में पैसेंजर व्हीकल की डिमांड को देखते हुए दिवाली से पहले अपना प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स बढ़ा दिया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने फेस्टिव सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। नवरात्रि 2026 के 9 दिन के दौरान कंपनी ने 50,000 से ज्यादा कारें और SUV डिलीवर कीं, जिनमें से अकेले दशहरा के दिन 10,000 से ज्यादा गाड़ियां ग्राहकों को सौंपी गईं।

यह प्रदर्शन ग्राहकों के बेहतर होते भरोसे, शोरूम में बढ़ती भीड़ और अच्छी-खासी बुकिंग के बीच देखने को मिला है। कंपनी ने धनतेरस और दीवाली से पहले अपने लोकप्रिय मॉडलों और वैरिएंट की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया है।

जमकर पूछताछ हो रही

टाटा मोटर्स का मानना ​​है कि फेस्टिव सीजन में यह शानदार प्रदर्शन उनकी पैसेंजर गाड़ियों की रेंज में ग्राहकों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से हुआ है। कंपनी में पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, अमित कामत के अनुसार, कंपनी को शोरूम में पूछताछ, ग्राहकों की बुकिंग और डिलीवरी के मामले में बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल है। इससे टाटा मोटर्स अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों और बजट के हिसाब से गाड़ियां उपलब्ध करा पाती है।

लॉजिस्टिक्स को भी बेहतर किया

हालांकि, टाटा मोटर्स ने यह नहीं बताया है कि किस मॉडल की कितनी डिलीवरी हुई या अलग-अलग पावरट्रेन (पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक) का इसमें कितना योगदान रहा। इसलिए, यह बताना मुश्किल है कि नवरात्रि के दौरान किस मॉडल की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। फेस्टिव सीजन की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए, टाटा मोटर्स ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स को भी बेहतर किया है।

सीजन में ही डिमांड पूरी करने का प्लान

कंपनी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जिन मॉडलों और वैरिएंट्स की मांग ज्यादा है, वो समय रहते डीलरशिप तक पहुंच जाएं। ताकि फेस्टिव सीजन के बचे हुए दिनों में ग्राहकों को डिलीवरी दी जा सके। मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि उनके पास बुकिंग की अच्छी संख्या मौजूद है। हालांकि उन्होंने बुकिंग के सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं।