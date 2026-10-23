नवरात्रि में इस कंपनी ने 50000 कार बेच डालीं, सिर्फ दशहरे पर ही 10000 ग्राहकों को चाबियां सौंपी
कंपनी का यह प्रदर्शन ग्राहकों के बेहतर होते भरोसे, शोरूम में बढ़ती भीड़ और अच्छी-खासी बुकिंग के बीच देखने को मिला है। कंपनी ने धनतेरस और दीवाली से पहले अपने लोकप्रिय मॉडलों और वैरिएंट की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया है।
टाटा मोटर्स के लिए फेस्टिव सीजन शानदार गुजर रहा है। कंपनी की एंट्री लेवल SUV पंच और नेक्सन सेल में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने फेस्टिव सीजन में पैसेंजर व्हीकल की डिमांड को देखते हुए दिवाली से पहले अपना प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स बढ़ा दिया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने फेस्टिव सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। नवरात्रि 2026 के 9 दिन के दौरान कंपनी ने 50,000 से ज्यादा कारें और SUV डिलीवर कीं, जिनमें से अकेले दशहरा के दिन 10,000 से ज्यादा गाड़ियां ग्राहकों को सौंपी गईं।
यह प्रदर्शन ग्राहकों के बेहतर होते भरोसे, शोरूम में बढ़ती भीड़ और अच्छी-खासी बुकिंग के बीच देखने को मिला है। कंपनी ने धनतेरस और दीवाली से पहले अपने लोकप्रिय मॉडलों और वैरिएंट की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया है।
जमकर पूछताछ हो रही
टाटा मोटर्स का मानना है कि फेस्टिव सीजन में यह शानदार प्रदर्शन उनकी पैसेंजर गाड़ियों की रेंज में ग्राहकों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से हुआ है। कंपनी में पैसेंजर व्हीकल्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, अमित कामत के अनुसार, कंपनी को शोरूम में पूछताछ, ग्राहकों की बुकिंग और डिलीवरी के मामले में बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल है। इससे टाटा मोटर्स अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों और बजट के हिसाब से गाड़ियां उपलब्ध करा पाती है।
लॉजिस्टिक्स को भी बेहतर किया
हालांकि, टाटा मोटर्स ने यह नहीं बताया है कि किस मॉडल की कितनी डिलीवरी हुई या अलग-अलग पावरट्रेन (पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक) का इसमें कितना योगदान रहा। इसलिए, यह बताना मुश्किल है कि नवरात्रि के दौरान किस मॉडल की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। फेस्टिव सीजन की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए, टाटा मोटर्स ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स को भी बेहतर किया है।
सीजन में ही डिमांड पूरी करने का प्लान
कंपनी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जिन मॉडलों और वैरिएंट्स की मांग ज्यादा है, वो समय रहते डीलरशिप तक पहुंच जाएं। ताकि फेस्टिव सीजन के बचे हुए दिनों में ग्राहकों को डिलीवरी दी जा सके। मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि उनके पास बुकिंग की अच्छी संख्या मौजूद है। हालांकि उन्होंने बुकिंग के सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, नवरात्रि 2026 के दौरान भारत में पैसेंजर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या 1,82,728 यूनिट रही। हालांकि, नवरात्रि 2025 के मुकाबले इस नवरात्रि गिरावट का सामना करना पड़ा है। इसकी एक वजह बीते साल फेस्टिव सीजन के दौरान GST 2.0 लागू होना भी रहा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें