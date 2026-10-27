टाटा ने 6 महीने में 2 लाख से ज्यादा बेच डाले ये वाले फोर-व्हीलर्स, महिंद्रा और मारुति तो आसपास भी नहीं
देश का ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान तेजी से आगे बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर 2026 में 574,255 यूनिट की होल सेल के साथ 17 OEMs ने साल-दर-साल 24% की ग्रोथ दर्ज की है। FY2026 H1 के दौरान ये आंकड़ा 464,023 यूनिट का था।
देश के अंदर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी तेजी से बढ़ा हो रहा है। खासकर, इस सेगमेंट के फोर-व्हीलर्स की बिक्री में गजब का उछाल देखन को मिल रहा है। टाटा मोटर्स को इस सेगमेंट में गजब की सफलता मिली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं। हालांकि, ये कंपनी की FY2016 में आने के बाद से दूसरी सबसे बड़ी बिक्री है। इससे पहले FY2019 H1 के दौरान कंपनी ने 2.20 लाख से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल बेचे थे। इसमें ट्रक, बस, लोडिंग व्हीकल जैसे कई मॉडल शामिल हैं।
देश का ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान तेजी से आगे बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर 2026 में 574,255 यूनिट की होल सेल के साथ 17 OEMs ने साल-दर-साल 24% की ग्रोथ दर्ज की है। FY2026 H1 के दौरान ये आंकड़ा 464,023 यूनिट का था। यह FY2026 में बेचे गए सेगमेंट के रिकॉर्ड 10,79,871 CV का 53% है। टाटा के बाद इस सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड का दबदबा है। इन दोनों कंपनियों ने भी FY2027 H1 के दौरान 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बेची हैं।
|टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेल्स H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
|FY अप्रैल-सितंबर
|यूनिट
|चेंज % YoY
|CV इंडस्ट्री सेल्स H1
|टाटा मोटर्स शेयर H1
|H1 FY2016
|1,38,265
|-
|3,33,481
|41.46%
|H1 FY2017
|1,43,783
|3.99
|3,53,342
|40.69%
|H1 FY2018
|1,50,704
|4.81
|3,53,577
|42.62%
|H1 FY2019
|2,20,159
|46.09
|4,87,319
|45.17%
|H1 FY2020
|1,58,047
|-28.21
|3,75,480
|42.09%
|H1 FY2021
|60,652
|-61.62
|1,65,169
|36.72%
|H1 FY2022
|1,20,420
|98.54
|2,72,051
|44.26%
|H1 FY2023
|1,86,133
|54.57
|4,56,199
|40.80%
|H1 FY2024
|1,75,346
|-5.8
|4,64,351
|37.33%
|H1 FY2025
|1,58,464
|-9.63
|4,45,004
|35.60%
|H1 FY2026
|1,56,973
|-0.94
|4,64,023
|33.82%
|H1 FY2027
|2,00,452
|27.7
|5,74,255
|34.90%
|डाटा: सियाम
टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेल्स FYH1 सेल्स की बात करें तो H1 FY2016 के दौरान कंपनी ने CV की 1,38,265 यूनिट बेची थीं। H1 FY2017 के दौरान कंपनी ने CV की 1,43,783 यूनिट बेची थीं। H1 FY2018 के दौरान कंपनी ने CV की 1,50,704 यूनिट बेची थीं। H1 FY2019 के दौरान कंपनी ने CV की 2,20,159 यूनिट बेची थीं। H1 FY2020 के दौरान कंपनी ने CV की 1,58,047 यूनिट बेची थीं। H1 FY2021 के दौरान कंपनी ने CV की 60,652 यूनिट बेची थीं। H1 FY2022 के दौरान कंपनी ने CV की 1,20,420 यूनिट बेची थीं। H1 FY2023 के दौरान कंपनी ने CV की 1,86,133 यूनिट बेची थीं। H1 FY2024 के दौरान कंपनी ने CV की 1,75,346 यूनिट बेची थीं। H1 FY2025 के दौरान कंपनी ने CV की 1,58,464 यूनिट बेची थीं। H1 FY2026 के दौरान कंपनी ने CV की 1,56,973 यूनिट बेची थीं। H1 FY2027 के दौरान कंपनी ने CV की 2,00,452 यूनिट बेची थीं।
|कमर्शियल व्हीकल डोमस्टिक मार्केट सेल्स
|कंपनी
|H1 FY2027
|H1 FY2026
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|टाटा मोटर्स
|2,00,452
|1,56,973
|43,479
|28%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|1,65,038
|1,37,495
|27,543
|20%
|अशोक लेलैंड
|1,05,877
|85,559
|20,318
|24%
|VECV - आइशर
|48,405
|39,130
|9,275
|24%
|मारुति सुजुकी इंडिया
|20,020
|16,967
|3,053
|18%
कमर्शियल व्हीकल डोमस्टिक मार्केट सेल्स की टॉप-5 कंपनियों की बात करें तो टाटा मोटर्स ने H1 FY2027 के दौरान 2,00,452 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 1,56,973 यूनिट का था। यानी इसकी 43,479 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने H1 FY2027 के दौरान 1,65,038 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 1,37,495 यूनिट का था। यानी इसकी 27,543 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20% की ग्रोथ मिली। अशोक लेलैंड ने H1 FY2027 के दौरान 1,05,877 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 85,559 यूनिट का था। यानी इसकी 20,318 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24% की ग्रोथ मिली।
VECV-आइशर ने H1 FY2027 के दौरान 48,405 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 39,130 यूनिट का था। यानी इसकी 9,275 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इंडिया ने H1 FY2027 के दौरान 20,020 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 16,967 यूनिट का था। यानी इसकी 3,053 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें