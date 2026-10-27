टाटा ने 6 महीने में 2 लाख से ज्यादा बेच डाले ये वाले फोर-व्हीलर्स, महिंद्रा और मारुति तो आसपास भी नहीं

देश का ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान तेजी से आगे बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर 2026 में 574,255 यूनिट की होल सेल के साथ 17 OEMs ने साल-दर-साल 24% की ग्रोथ दर्ज की है। FY2026 H1 के दौरान ये आंकड़ा 464,023 यूनिट का था।

देश के अंदर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी तेजी से बढ़ा हो रहा है। खासकर, इस सेगमेंट के फोर-व्हीलर्स की बिक्री में गजब का उछाल देखन को मिल रहा है। टाटा मोटर्स को इस सेगमेंट में गजब की सफलता मिली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं। हालांकि, ये कंपनी की FY2016 में आने के बाद से दूसरी सबसे बड़ी बिक्री है। इससे पहले FY2019 H1 के दौरान कंपनी ने 2.20 लाख से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल बेचे थे। इसमें ट्रक, बस, लोडिंग व्हीकल जैसे कई मॉडल शामिल हैं।

देश का ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान तेजी से आगे बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर 2026 में 574,255 यूनिट की होल सेल के साथ 17 OEMs ने साल-दर-साल 24% की ग्रोथ दर्ज की है। FY2026 H1 के दौरान ये आंकड़ा 464,023 यूनिट का था। यह FY2026 में बेचे गए सेगमेंट के रिकॉर्ड 10,79,871 CV का 53% है। टाटा के बाद इस सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड का दबदबा है। इन दोनों कंपनियों ने भी FY2027 H1 के दौरान 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बेची हैं।

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेल्स H1 फाइनेंशियल ईयर 2027 FY अप्रैल-सितंबर यूनिट चेंज % YoY CV इंडस्ट्री सेल्स H1 टाटा मोटर्स शेयर H1 H1 FY2016 1,38,265 - 3,33,481 41.46% H1 FY2017 1,43,783 3.99 3,53,342 40.69% H1 FY2018 1,50,704 4.81 3,53,577 42.62% H1 FY2019 2,20,159 46.09 4,87,319 45.17% H1 FY2020 1,58,047 -28.21 3,75,480 42.09% H1 FY2021 60,652 -61.62 1,65,169 36.72% H1 FY2022 1,20,420 98.54 2,72,051 44.26% H1 FY2023 1,86,133 54.57 4,56,199 40.80% H1 FY2024 1,75,346 -5.8 4,64,351 37.33% H1 FY2025 1,58,464 -9.63 4,45,004 35.60% H1 FY2026 1,56,973 -0.94 4,64,023 33.82% H1 FY2027 2,00,452 27.7 5,74,255 34.90% डाटा: सियाम

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेल्स FYH1 सेल्स की बात करें तो H1 FY2016 के दौरान कंपनी ने CV की 1,38,265 यूनिट बेची थीं। H1 FY2017 के दौरान कंपनी ने CV की 1,43,783 यूनिट बेची थीं। H1 FY2018 के दौरान कंपनी ने CV की 1,50,704 यूनिट बेची थीं। H1 FY2019 के दौरान कंपनी ने CV की 2,20,159 यूनिट बेची थीं। H1 FY2020 के दौरान कंपनी ने CV की 1,58,047 यूनिट बेची थीं। H1 FY2021 के दौरान कंपनी ने CV की 60,652 यूनिट बेची थीं। H1 FY2022 के दौरान कंपनी ने CV की 1,20,420 यूनिट बेची थीं। H1 FY2023 के दौरान कंपनी ने CV की 1,86,133 यूनिट बेची थीं। H1 FY2024 के दौरान कंपनी ने CV की 1,75,346 यूनिट बेची थीं। H1 FY2025 के दौरान कंपनी ने CV की 1,58,464 यूनिट बेची थीं। H1 FY2026 के दौरान कंपनी ने CV की 1,56,973 यूनिट बेची थीं। H1 FY2027 के दौरान कंपनी ने CV की 2,00,452 यूनिट बेची थीं।

कमर्शियल व्हीकल डोमस्टिक मार्केट सेल्स कंपनी H1 FY2027 H1 FY2026 अंतर ग्रोथ % YoY टाटा मोटर्स 2,00,452 1,56,973 43,479 28% महिंद्रा एंड महिंद्रा 1,65,038 1,37,495 27,543 20% अशोक लेलैंड 1,05,877 85,559 20,318 24% VECV - आइशर 48,405 39,130 9,275 24% मारुति सुजुकी इंडिया 20,020 16,967 3,053 18%

कमर्शियल व्हीकल डोमस्टिक मार्केट सेल्स की टॉप-5 कंपनियों की बात करें तो टाटा मोटर्स ने H1 FY2027 के दौरान 2,00,452 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 1,56,973 यूनिट का था। यानी इसकी 43,479 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने H1 FY2027 के दौरान 1,65,038 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 1,37,495 यूनिट का था। यानी इसकी 27,543 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20% की ग्रोथ मिली। अशोक लेलैंड ने H1 FY2027 के दौरान 1,05,877 यूनिट बेची हैं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 85,559 यूनिट का था। यानी इसकी 20,318 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24% की ग्रोथ मिली।