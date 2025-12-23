यह कंपनी बनाती है देश की हर तीसरी EV! 2.50 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा किया पार; 66% मार्केट पर कब्जा

संक्षेप: भारत में इलेक्ट्रिक कारों का सफर अब मजबूत रफ्तार पकड़ चुका है। इस बदलाव की अगुवाई टाटा मोटर्स कर रही है। बता दें कि TATA.ev ने देश में 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का सफर अब मजबूत रफ्तार पकड़ चुका है। इस बदलाव की अगुवाई टाटा मोटर्स कर रही है। बता दें कि TATA.ev ने देश में 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। यह उपलब्धि ऐसे वक्त आई है जब EVs तेजी से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। बता दें कि साल 2020 में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्नस.ev लॉन्च की थी। खास बात यह है कि Nexon.ev भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार बनी जिसने 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया।

66% मार्केट पर टाटा का कब्जा आज TATA.ev भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब 66 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ लीडर है। कंपनी के पास Tiago.ev और Punch.ev जैसी एंट्री-लेवल ऑप्शन हैं। दूसरी ओर टाटा के पास Nexon.ev, Curvv.ev और Harrier.ev जैसे प्रीमियम मॉडल्स भी मौजूद हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MD और CEO शैलेश चंद्रा का कहना है कि, “कंपनी का फोकस सिर्फ बिक्री पर नहीं बल्कि EV इकोसिस्टम को मजबूत करना रहा है। ताकि ग्राहक EV पर भरोसा कर सकें और इसे बिना किसी झिझक के अपना सकें”।

2 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स टाटा के नेटवर्क में अब 2 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स शामिल हैं। इनमें होम, कम्युनिटी और पब्लिक चार्जिंग शामिल है। इसके अलावा, 20,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जर TATA.ev के चार्जिंग एग्रीगेटर से जुड़े हुए हैं। हाईवे और प्रमुख कॉरिडोर्स पर 100 से ज्यादा मेगा चार्जिंग हब पहले ही शुरू हो चुके हैं जहां 120kW से ज्यादा की सुपरफास्ट चार्जिंग मिलती है। वहीं, टाटा मोटर्स का सर्विस सपोर्ट भी काफी मजबूत है।