टाटा सिएरा का नया टीजर आया, ट्रिपल स्क्रीन से होगी लैस; म्यूजिक, वीडियो, नेविगेशन, गेमिंग का मिलेगा मजा

संक्षेप: इन दिनों ऑटोमोबाइल कंपनियां कारों को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। साथ ही, सेफ्टी फीचर्स के साथ कार को सेफ भी बना रही हैं। किसी भी कार को खूबसूरत बनाने का काम उसकी लग्जरी इंटीरियर भी करता है। इस महीने भारतीय बाजार में टाटा की न्यू सिएरा की एंट्री होने वाली है।

Thu, 6 Nov 2025 11:56 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
इन दिनों ऑटोमोबाइल कंपनियां कारों को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। साथ ही, सेफ्टी फीचर्स के साथ कार को सेफ भी बना रही हैं। किसी भी कार को खूबसूरत बनाने का काम उसकी लग्जरी इंटीरियर भी करता है। इस महीने भारतीय बाजार में टाटा की न्यू सिएरा की एंट्री होने वाली है। ऐसे में इसके फीचर्स और इंटीरियर से जुड़ी डिटेल भी सामने आने लगी है। इसमें से कुछ फीचर्स की डिटेल को कंपनी ने भी कन्फर्म कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने एक नया वीडियो टीजर जारी किया है जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप को कन्फर्म कर दिया है। ये सेगमेंट में मिलने वाला पहला फीचर भी है।

वीडियो टीजर से इंटीरियर का खुलासा

डिजिटलाइजेशन की तरफ एक नए, तेज कदम के बीच, टाटा मोटर्स ने नेक्स्ट-जेनरेशन सिएरा के डैशबोर्ड को एक नहीं बल्कि तीन फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले के साथ डिजाइन किया है। राइट साइड और सेंटर पैनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के तौर पर काम करेंगे, जबकि लेफ्ट साइड की यूनिट सामने वाले पैसेंजर के लिए होगी। यह एक ऐसा फीचर है जो इस सेगमेंट के किसी भी दूसरे मॉडल में नहीं मिलता है।

सेंटर और सामने वाले पैसेंजर के डिस्प्ले 12.3-इंच की यूनिट लगी हैं। ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कम से कम 10.25 इंच का होना चाहिए। हालांकि, ये तीनों एक कॉमन फ्रेम शेयर करते हैं, लेकिन इनके बीच बड़े पैनल गैप की वजह से वैसा सीमलेस, सिंगल-पैनल इफेक्ट नहीं मिलता जैसा सोचा गया था। पैसेंजर टचस्क्रीन से सामने वाला पैसेंजर वीडियो स्ट्रीम, म्यूजिक प्लेबैक, नेविगेशन और एयर कंडीशनिंग कंट्रोल और गेम खेल सकेंगे। यह आकर्षक विज़ुअल दिखाने के लिए सेंट्रल डिस्प्ले के साथ भी सिंक होगा और पैसेंजर्स को लंबी यात्राओं में आराम मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹5.79 लाख की ये कार देश के 32 लाख घरों तक पहुंच गई, सेफ्टी में भी सुपरहिट

नई सिएरा के डिजाइन और फीचर्स की डिटेल

पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, नई सिएरा के कई अन्य इंटीरियर फीचर्स भी देखे जा सकते हैं। 3-स्क्रीन सेटअप का आउटलाइन देखा जा सकता है, जो शायद नई सिएरा के टॉप वैरिएंट में दिया जाएगा। 3-स्क्रीन सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सामने वाले पैसेंजर के लिए एक डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। डैशबोर्ड की लगभग पूरी चौड़ाई को कवर करते हुए, 3-स्क्रीन सेटअप ज्यादा आम डुअल-स्क्रीन सेटअप में दिखने वाली विज़ुअल एसिमेट्री को ठीक करता है।

मेनस्ट्रीम सेगमेंट में 3-स्क्रीन सेटअप अभी महिंद्रा XUV 9e में उपलब्ध है। सिएरा के लेटेस्ट टीजर में सिर्फ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाया गया है। पूरा 3-स्क्रीन लेआउट आने वाले टीजर में या लॉन्च के दिन रिवील किया जा सकता है।एक और जरूरी बात ये है कि फ्लैट डैशबोर्ड और आइडियल सीट हाइट, जो आगे सड़क का शानदार नजारा दिखाती है। निचली विंडो लाइन भी आसपास का बेहतर व्यू देने में मदद करती है। ऐसे फीचर्स ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों तरह के माहौल में काम आ सकते हैं। ऑल-न्यू टाटा सिएरा के साथ सुंदर रास्तों पर घूमना और भी मजेदार हो सकता है।

नई टाटा सिएरा में हल्के बेज कलर का इंटीरियर थीम है, जो ब्लैक इन्सर्ट के साथ एक शानदार कंट्रास्ट बनाता है। अन्य हाइलाइट्स में डिजिटल IRVM, रूफ-माउंटेड लाइटिंग और दूसरी रो में सनब्लाइंड्स के लिए हुक शामिल हैं। वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जैसे कई अन्य फीचर्स भी मिलेंगे। नई सिएरा में लेवल-2 ADAS सहित कई सेफ्टी फीचर्स होंगे। इसे ग्लोबल NCAP और भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:देश के 34 लाख घरों तक पहुंच गई ये कार, 34Km का माइलेज और कीमत ₹4.99 लाख

नई सिएरा का इंजन और EV का पावर
नई सिएरा ICE और EV दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि पहले ICE वर्जन लॉन्च होगा, उसके बाद EV मॉडल आएगा। नई सिएरा के साथ, टाटा अपना नया 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन पेश कर सकती है। यह 170 PS पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि यह नया टर्बो पेट्रोल इंजन फ्यूचर में हैरियर और सफारी में भी दिया जाएगा। इसके डीजल वैरिएंट में हैरियर वाला 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। यह इंजन 170 PS पावर और 350 Nm टॉर्क देता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। सिएरा EV भी इसी अप्रोच को फॉलो कर सकती है और हैरियर EV से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ले सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
