मारुति के बाद इस कंपनी ने बेचीं सबसे ज्यादा कारें, अप्रैल में 59,000 लोगों ने खरीदी; 31% बढ़ गई बिक्री
टाटा मोटर्स के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत किसी सपने जैसी रही है। टाटा मोटर्स ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में 31.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,701 कारों की बिक्री की है।
टाटा मोटर्स के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत किसी सपने जैसी रही है। टाटा मोटर्स ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में कुल 59,701 कारों की बिक्री की है। इस तरह सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में लगभग 31.12 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 45,532 यूनिट्स था।इस बिक्री के दम पर पिछले महीने टाटा मोटर्स ने महिंद्रा, हुंडई को पछाड़ते हुए मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज्यादा कार बिक्री करने वाली कंपनी बन गई। बता दें कि कंपनी की इस बिक्री में टाटा नेक्सन, पंच और सफारी जैसी गाड़ियों का क्रेज सबसे ज्यादा है।
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Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
Tata Curvv EV
₹ 17.49 - 22.24 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
घरेलू मार्केट में दिखा टाटा का दम
टाटा मोटर्स की इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान भारतीय मार्केट का रहा है। घरेलू मार्केट में कंपनी की पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री पिछले महीने 59,000 यूनिट्स रही। जबकि यह पिछले साल के इसी महीने में 45,199 यूनिट्स थी। यानी देसी बाजार में टाटा की गाड़ियों की डिमांड में साढ़े 30 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। दूसरी ओर एक्सपोर्ट में भी टाटा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी ने 110.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 701 यूनिट्स कारों का एक्सपोर्ट किया है। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 333 यूनिट्स था।
इलेक्ट्रिक कारों ने मचाया धमाल
टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ी के सेगमेंट में भी अपनी बादशाहत कायम रखी है। कंपनी की ईवी सेल्स (घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर) में रिकॉर्ड 72.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में टाटा ने कुल 9,150 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 5,318 यूनिट्स का था। टाटा टियागो ईवी और नेक्सन ईवी जैसी गाड़ियों की वजह से कंपनी आज इलेक्ट्रिक कार बाजार में सबसे आगे खड़ी है। बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों और के कारण लोग अब तेजी से टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।
भविष्य के लिए कंपनी की बड़ी तैयारी
टाटा मोटर्स की इस कामयाबी के पीछे उनकी गाड़ियों की '5-स्टार' सेफ्टी रेटिंग और मॉडर्स फीचर्स को माना जा रहा है। कंपनी ने जिस तरह से अपनी हर गाड़ी में सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का तालमेल बिठाया है, उससे ग्राहकों का भरोसा काफी बढ़ा है। मार्केट के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में टाटा अपनी नई और अपग्रेडेड एसयूवी के जरिए इस रफ्तार को और तेज कर सकती है। फिलहाल, कंपनी का पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने पर है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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