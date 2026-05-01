मारुति के बाद इस कंपनी ने बेचीं सबसे ज्यादा कारें, अप्रैल में 59,000 लोगों ने खरीदी; 31% बढ़ गई बिक्री

May 01, 2026 01:44 pm IST

टाटा मोटर्स के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत किसी सपने जैसी रही है। टाटा मोटर्स ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में 31.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 59,701 कारों की बिक्री की है।

टाटा मोटर्स के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत किसी सपने जैसी रही है। टाटा मोटर्स ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में कुल 59,701 कारों की बिक्री की है। इस तरह सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में लगभग 31.12 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 45,532 यूनिट्स था।इस बिक्री के दम पर पिछले महीने टाटा मोटर्स ने महिंद्रा, हुंडई को पछाड़ते हुए मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज्यादा कार बिक्री करने वाली कंपनी बन गई। बता दें कि कंपनी की इस बिक्री में टाटा नेक्सन, पंच और सफारी जैसी गाड़ियों का क्रेज सबसे ज्यादा है।

घरेलू मार्केट में दिखा टाटा का दम टाटा मोटर्स की इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान भारतीय मार्केट का रहा है। घरेलू मार्केट में कंपनी की पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री पिछले महीने 59,000 यूनिट्स रही। जबकि यह पिछले साल के इसी महीने में 45,199 यूनिट्स थी। यानी देसी बाजार में टाटा की गाड़ियों की डिमांड में साढ़े 30 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। दूसरी ओर एक्सपोर्ट में भी टाटा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी ने 110.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 701 यूनिट्स कारों का एक्सपोर्ट किया है। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 333 यूनिट्स था।

इलेक्ट्रिक कारों ने मचाया धमाल टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ी के सेगमेंट में भी अपनी बादशाहत कायम रखी है। कंपनी की ईवी सेल्स (घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर) में रिकॉर्ड 72.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में टाटा ने कुल 9,150 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 5,318 यूनिट्स का था। टाटा टियागो ईवी और नेक्सन ईवी जैसी गाड़ियों की वजह से कंपनी आज इलेक्ट्रिक कार बाजार में सबसे आगे खड़ी है। बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों और के कारण लोग अब तेजी से टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।