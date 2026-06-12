जून खत्म होने से पहले खरीद लो पंच, नेक्सन, टियागो; 1 जुलाई से हो जाएंगी महंगी; EV पर भी होगा असर

टाटा मोटर्स ने कहा है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर डिपेंड करेगा। कंपनी ने जोर देकर कहा कि कीमतों में बदलाव के बावजूद वह अपनी गाड़ियों की कुल वैल्यू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हर मॉडल और वैरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा।

टाटा मोटर्स भी अब देश की उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने वाली है, जो अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। दरअसल, कंपनी ने अपनी पैसेंजर गाड़ियों (ICE और इलेक्ट्रिक दोनों) की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी और बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के आधार पर 1.5% तक होगी। कंपनी ने कहा है कि यह फैसला बढ़ती इनपुट लागत और लगातार महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए लिया गया है। हालांकि, टाटा मोटर्स ने बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाया है, लेकिन अब उसने इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है।

ICE और EV लाइनअप पर असर

कीमतों में यह बदलाव टाटा मोटर्स की सभी पैसेंजर गाड़ियों पर लागू होगा। इसमें टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, पंच, नेक्सन, कर्व, हैरियर, सफारी और सिएरा जैसे पॉपुलर ICE मॉडल शामिल हैं। वहीं, कंपनी के बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में टियागो EV, पंच EV, कर्व EV, नेक्सन EV और हैरियर EV शामिल हैं। कंपनी के इस प्राइस हाइक का असर इन सभी मॉडल पर देखने को मिलेगा।

टाटा मोटर्स ने कहा है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर डिपेंड करेगा। कंपनी ने जोर देकर कहा कि कीमतों में बदलाव के बावजूद वह अपनी गाड़ियों की कुल वैल्यू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हर मॉडल और वैरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को जून में ही अपने लिए कार प्लान कर लेना चाहिए।

इस साल दूसरी बार बढ़ेंगी कीमतें

कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब पूरी इंडस्ट्री में कार बनाने वाली कंपनियों को कच्चे माल की ज्यादा लागत, लॉजिस्टिक्स खर्च और महंगाई से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियां लागत के दबाव को संभालने और ग्राहकों की मांग को संतुलित करने के लिए समय-समय पर कीमतें बदलने का सहारा ले रही हैं। जो लोग टाटा की कार या SUV खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए जून के बचे हुए दिन ही हैं। टाटा के लिए ये साल का दूसरा मौका है जब वो कीमतों में इजाफा करने वाली है।