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देसी कंपनी ने मई में बेच डालीं 10,517 इलेक्ट्रिक कारें, कुल बिक्री 59 हजार के पार; जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स के लिए मई, 2026 का महीना रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ है। पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की जबरदस्त मांग के दम पर कंपनी ने पिछले महीने कुल 59,790 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं।

देसी कंपनी ने मई में बेच डालीं 10,517 इलेक्ट्रिक कारें, कुल बिक्री 59 हजार के पार; जानिए डिटेल्स

दिग्गज देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के लिए मई, 2026 का महीना रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ है। पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की जबरदस्त मांग के दम पर कंपनी ने पिछले महीने कुल 59,790 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की कार बिक्री में 42.22 पर्सेंट की भारी-भरकम बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 42,040 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं बीते महीने हुई कंपनी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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क्या कहते हैं आंकड़े?

अगर हम सिर्फ भारतीय घरेलू मार्केट की बात करें, तो टाटा मोटर्स का एकतरफा जलवा देखने को मिला है। कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में अकेले 59,090 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 42.19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 41,557 यूनिट्स था। वहीं, पिछले महीने यानी अप्रैल, 2026 में यह आंकड़ा 59,000 यूनिट्स था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामूली मंथ-ऑन-मंथ (MoM) बढ़त भी बड़ी बात है।

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ईवी सेगमेंट में नया रिकॉर्ड

टाटा मोटर्स की इस बड़ी कामयाबी का सबसे बड़ा आकर्षण उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पोर्टफोलियो रहा है। बता दें कि मई, 2026 में कंपनी की घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर कुल ईवी सेल्स 10,517 यूनिट्स पर पहुंच गई। इस दौरान ईवी की बिक्री में सालाना आधार पर पूरे 85 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 5,685 यूनिट्स था। यह टाटा मोटर्स के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मंथली ईवी सेल्स है।

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एसयूवी और रजिस्ट्रेशन का कमाल

टाटा की इस लगातार सफलता के पीछे उसकी दमदार एसयूवी रेंज और ईवी का बड़ा हाथ है। आज मार्केट में पंच, नेक्सन, टियागो, कर्व और हैरियर जैसी गाड़ियों का जबरदस्त क्रेज है। कंपनी ने बताया कि पिछले महीने उनकी होलसेल बिक्री 42 पर्सेंट बढ़ी है। जबकि वाहन (VAHAN) पोर्टल पर रिटेल रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 50 पर्सेंट से ज्यादा की तगड़ी छलांग लगी है। रिटेल रजिस्ट्रेशन के मामले में टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी बनकर उभरी है।

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एक्सपोर्ट में भी गाड़ा झंडा

घरेलू मार्केट में तहलका मचाने के अलावा टाटा मोटर्स की गाड़ियां विदेशी बाजारों में भी अपनी धाक जमा रही हैं। बता दें कि मई, 2026 में कंपनी का कुल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट 44.93 पर्सेंट की शानदार ग्रोथ के साथ 700 यूनिट्स पर पहुंच गया। जबकि पिछले साल इसी महीने 483 गाड़ियां देश से बाहर भेजी गई थीं। हालांकि, कुल बिक्री में एक्सपोर्ट का हिस्सा अभी छोटा है, लेकिन यह दिखाता है कि कंपनी विदेशी बाजारों में भी अपने पैर तेजी से पसार रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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