देसी कंपनी ने मई में बेच डालीं 10,517 इलेक्ट्रिक कारें, कुल बिक्री 59 हजार के पार; जानिए डिटेल्स

टाटा मोटर्स के लिए मई, 2026 का महीना रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ है। पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की जबरदस्त मांग के दम पर कंपनी ने पिछले महीने कुल 59,790 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं।

दिग्गज देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के लिए मई, 2026 का महीना रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ है। पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की जबरदस्त मांग के दम पर कंपनी ने पिछले महीने कुल 59,790 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की कार बिक्री में 42.22 पर्सेंट की भारी-भरकम बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 42,040 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं बीते महीने हुई कंपनी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

क्या कहते हैं आंकड़े? अगर हम सिर्फ भारतीय घरेलू मार्केट की बात करें, तो टाटा मोटर्स का एकतरफा जलवा देखने को मिला है। कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में अकेले 59,090 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 42.19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 41,557 यूनिट्स था। वहीं, पिछले महीने यानी अप्रैल, 2026 में यह आंकड़ा 59,000 यूनिट्स था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामूली मंथ-ऑन-मंथ (MoM) बढ़त भी बड़ी बात है।

ईवी सेगमेंट में नया रिकॉर्ड टाटा मोटर्स की इस बड़ी कामयाबी का सबसे बड़ा आकर्षण उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पोर्टफोलियो रहा है। बता दें कि मई, 2026 में कंपनी की घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर कुल ईवी सेल्स 10,517 यूनिट्स पर पहुंच गई। इस दौरान ईवी की बिक्री में सालाना आधार पर पूरे 85 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 5,685 यूनिट्स था। यह टाटा मोटर्स के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मंथली ईवी सेल्स है।

एसयूवी और रजिस्ट्रेशन का कमाल टाटा की इस लगातार सफलता के पीछे उसकी दमदार एसयूवी रेंज और ईवी का बड़ा हाथ है। आज मार्केट में पंच, नेक्सन, टियागो, कर्व और हैरियर जैसी गाड़ियों का जबरदस्त क्रेज है। कंपनी ने बताया कि पिछले महीने उनकी होलसेल बिक्री 42 पर्सेंट बढ़ी है। जबकि वाहन (VAHAN) पोर्टल पर रिटेल रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 50 पर्सेंट से ज्यादा की तगड़ी छलांग लगी है। रिटेल रजिस्ट्रेशन के मामले में टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी बनकर उभरी है।