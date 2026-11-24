टाटा मोटर्स की कार और SUV खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को अगले महीने से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंपनी ने अपनी पूरी कार और SUV रेंज की कीमतों में औसतन 0.5 पर्सेंटं की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।

टाटा मोटर्स की कार और SUV खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को अगले महीने से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंपनी ने अपनी पूरी कार और SUV रेंज की कीमतों में औसतन 0.5 पर्सेंटं की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 दिसंबर, 2026 से लागू होंगी। खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी के दायरे में पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आएंगी। कंपनी के अनुसार, गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती लागत का कुछ बोझ अब ग्राहकों पर डाला जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

सभी कार और SUV पर पड़ेगा असर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने मंगलवार को कीमतें बढ़ाने की जानकारी दी। कंपनी की पूरी कार और SUV रेंज में औसतन 0.5 पर्सेंट का इजाफा किया जाएगा। इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक कारें और SUV भी शामिल हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर गाड़ी की कीमत में 0.5 पर्सेंट की ही बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने साफ किया है कि अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाएंगी।

इस FY में चौथी बार बढ़ाए दाम टाटा मोटर्स ने चालू फाइनेंशियल ईयर में चौथी बार अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल, 2026 से पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह की गाड़ियों के दाम 1.5 पर्सेंट तक बढ़ाए गए थे। वहीं, 1 सितंबर से कंपनी ने अपनी पूरी रेंज में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। अब दिसंबर में होने वाली नई बढ़ोतरी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में ग्राहकों को चौथी बार महंगी कारों का सामना करना पड़ेगा।