ग्राहकों को बड़ा झटका! 1 दिसंबर से बढ़ जाएंगे टाटा की सभी कारों और SUV के दाम; ये है बड़ी वजह
टाटा मोटर्स की कार और SUV खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को अगले महीने से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंपनी ने अपनी पूरी कार और SUV रेंज की कीमतों में औसतन 0.5 पर्सेंटं की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
टाटा मोटर्स की कार और SUV खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को अगले महीने से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंपनी ने अपनी पूरी कार और SUV रेंज की कीमतों में औसतन 0.5 पर्सेंटं की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 दिसंबर, 2026 से लागू होंगी। खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी के दायरे में पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आएंगी। कंपनी के अनुसार, गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती लागत का कुछ बोझ अब ग्राहकों पर डाला जाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
सभी कार और SUV पर पड़ेगा असर
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने मंगलवार को कीमतें बढ़ाने की जानकारी दी। कंपनी की पूरी कार और SUV रेंज में औसतन 0.5 पर्सेंट का इजाफा किया जाएगा। इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक कारें और SUV भी शामिल हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर गाड़ी की कीमत में 0.5 पर्सेंट की ही बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने साफ किया है कि अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाएंगी।
इस FY में चौथी बार बढ़ाए दाम
टाटा मोटर्स ने चालू फाइनेंशियल ईयर में चौथी बार अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल, 2026 से पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह की गाड़ियों के दाम 1.5 पर्सेंट तक बढ़ाए गए थे। वहीं, 1 सितंबर से कंपनी ने अपनी पूरी रेंज में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। अब दिसंबर में होने वाली नई बढ़ोतरी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में ग्राहकों को चौथी बार महंगी कारों का सामना करना पड़ेगा।
क्यों बढ़ रही गाड़ियों की कीमत?
कंपनी ने कीमतें बढ़ाने के पीछे गाड़ियों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की बढ़ती लागत को वजह बताया है। टाटा मोटर्स के अनुसार, कच्चे माल और दूसरे जरूरी सामान की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इससे गाड़ियों को तैयार करने की कुल लागत पर असर पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि वह बढ़ती लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है, ताकि ग्राहकों पर पूरा बोझ न पड़े। लेकिन लागत में लगातार इजाफा होने के कारण अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ रहा है। इसी वजह से 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू करने का फैसला लिया गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें