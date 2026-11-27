टाटा पंच CNG का कमाल, अक्टूबर में नेक्सॉन, एरिसा, टिगायो से बिकी; 2 सिलेंडर और 26Km+ माइलेज
अक्टूबर में भी टाटा CNG कारों को लोगों ने जमकर खरीदा। टाटा की CNG सेलिंग लिस्ट में उसकी CNG SUVs का दबदबा रहा। जबकि, न्यू लॉन्च एरिस सेडान को भी लोगों ने जमकर पसंद किया। उसकी एंट्री लेवल और पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती CNG हैचबैक ने भी ग्राहकों को खींचा।
देश के ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी के बाद टाटा मोटर्स दूसरी सबसे बड़ी CNG कार कंपनी है। वहीं, मारुति के बाद टाटा की CNG कारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अक्टूबर में भी टाटा CNG कारों को लोगों ने जमकर खरीदा। टाटा की CNG सेलिंग लिस्ट में उसकी CNG SUVs का दबदबा रहा। जबकि, न्यू लॉन्च एरिस सेडान को भी लोगों ने जमकर पसंद किया। वहीं, उसकी एंट्री लेवल और पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती CNG हैचबैक ने भी ग्राहकों को खींचा। उसके लिए पंच CNG सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। वहीं, नेक्सॉन CNG के सेल्स आंकड़े भी शानदार रहे।
|टाटा CNG कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|टाटा पंच
|7,854
|6,652
|18%
|2
|टाटा नेक्सॉन
|7,174
|6,929
|4%
|3
|टाटा एरिस
|2,268
|0
|–
|4
|टाटा टियागो
|1,372
|1,980
|-31%
|5
|टाटा अल्ट्रोज
|1,245
|955
|30%
|6
|टाटा टिगोर
|65
|332
|-80%
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Force Motors Traveller
₹ 11.85 - 18.2 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
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₹ 28.7 - 31.83 लाख
Force Motors Citiline 3050
₹ 13.74 लाख
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₹ 12.32 - 12.45 लाख
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₹ 13.19 लाख
टाटा CNG कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 7,854 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,652 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 18% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन की अक्टूबर 2026 में 7,174 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 2,268 यूनिट बिकीं।
टाटा टियागो की अक्टूबर 2026 में 1,372 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 31% की डिग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की अक्टूबर 2026 में 1,245 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 955 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की ग्रोथ मिली। टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 65 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 80% की डिग्रोथ मिली।
टाटा CNG इंजन और माइलेज
टाटा पंच में 1.2-लीटर इंजन मिलता है, जो CNG मोड में करीब 72 bhp पावर और 103 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 26.99 km/kg है। इस कार में ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके चलते इसमें 210 लीटर का बड़ा बूट मिलता है। इसमें 60 लीटर CNG कैपेसिटी वाले इंजन दिए हैं।
पंच को मिली 5-स्टार सेफ्टी
इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक बड़ा 10.24 HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, हरमन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल है। ये देश की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ-साथ ESC, ABS, TPMS, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें