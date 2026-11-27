अक्टूबर में भी टाटा CNG कारों को लोगों ने जमकर खरीदा। टाटा की CNG सेलिंग लिस्ट में उसकी CNG SUVs का दबदबा रहा। जबकि, न्यू लॉन्च एरिस सेडान को भी लोगों ने जमकर पसंद किया। उसकी एंट्री लेवल और पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती CNG हैचबैक ने भी ग्राहकों को खींचा।

पंच CNG कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार बनी

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देश के ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी के बाद टाटा मोटर्स दूसरी सबसे बड़ी CNG कार कंपनी है। वहीं, मारुति के बाद टाटा की CNG कारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अक्टूबर में भी टाटा CNG कारों को लोगों ने जमकर खरीदा। टाटा की CNG सेलिंग लिस्ट में उसकी CNG SUVs का दबदबा रहा। जबकि, न्यू लॉन्च एरिस सेडान को भी लोगों ने जमकर पसंद किया। वहीं, उसकी एंट्री लेवल और पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती CNG हैचबैक ने भी ग्राहकों को खींचा। उसके लिए पंच CNG सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। वहीं, नेक्सॉन CNG के सेल्स आंकड़े भी शानदार रहे।

टाटा CNG कार मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 टाटा पंच 7,854 6,652 18% 2 टाटा नेक्सॉन 7,174 6,929 4% 3 टाटा एरिस 2,268 0 – 4 टाटा टियागो 1,372 1,980 -31% 5 टाटा अल्ट्रोज 1,245 955 30% 6 टाटा टिगोर 65 332 -80%

टाटा CNG कारों की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 7,854 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,652 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 18% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन की अक्टूबर 2026 में 7,174 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 2,268 यूनिट बिकीं।

टाटा टियागो की अक्टूबर 2026 में 1,372 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 31% की डिग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की अक्टूबर 2026 में 1,245 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 955 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की ग्रोथ मिली। टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 65 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 80% की डिग्रोथ मिली।

टाटा CNG इंजन और माइलेज

टाटा पंच में 1.2-लीटर इंजन मिलता है, जो CNG मोड में करीब 72 bhp पावर और 103 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 26.99 km/kg है। इस कार में ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके चलते इसमें 210 लीटर का बड़ा बूट मिलता है। इसमें 60 लीटर CNG कैपेसिटी वाले इंजन दिए हैं।