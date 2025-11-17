इस देसी कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों पर टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; एमजी, हुंडई, वोल्वो भी रही पीछे

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में बीते कुछ सालों से लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 के दौरान हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में बीते कुछ सालों से लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर के दौरान हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि टाटा मोटर्स ने इस दौरान कुल 40,108 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इस दौरान टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर अकेले 38.56 पर्सेंट रहा। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करीब 30% रहा एमजी मोटर का शेयर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर रही। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने इस दौरान 28.39 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 29,530 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा रही। महिंद्रा ने इस दौरान 21.29 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 22,141 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 3.64 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 3,789 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही BYD दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में BYD रही। बता दें कि BYD ने इस दौरान 3.21 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 342 यूनिट इलेक्ट्रिक कार बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बीएमडब्ल्यू रही। बीएमडब्ल्यू ने इस दौरान 1.67 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 1,736 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ रही। किआ ने इस दौरान 1.69 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 1,763 यूनिट इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की।