₹5,999 में पंच और ₹7,999 में नेक्सन; इस स्पेशल EMI स्कीम ने मचाया तहलका, सिर्फ इतने में मिल रहीं टाटा की ये 10 कारें

संक्षेप: टाटा मोटर्स (Tata Motors) की दिसंबर 2025 की स्पेशल स्कीम ने मार्केट में धमाल मचा दिया है। जी हां, क्योंकि टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी 10 कारों के लिए दिसंबर में EMI स्कीम शुरू की है, जो साल के अंत में कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। आइए इसक डिटेल्स जानते हैं।

Dec 18, 2025 11:00 pm IST

अगर आप दिसंबर में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो टाटा मोटर्स (Tata Motors) आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। कंपनी ने साल के आखिर में स्पेशल दिसंबर EMI स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत अब टाटा (Tata) की 10 पॉपुलर कारें बेहद कम मासिक किस्त पर घर लाई जा सकती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

4,999 से शुरू हो रही EMI

टाटा मोटर्स (Tata Motors) के मुताबिक, इस ऑफर के तहत टियागो (Tiago) को सिर्फ 4,999 प्रति माह की EMI पर खरीदा जा सकता है। वहीं, टाटा पंच (Tata Punch) की EMI 5,999 रुपये, नेक्सन (Nexon) की 7,999 रुपये और इलेक्ट्रिक SUV कर्व ईवी (Curvv.ev) की EMI 14,555 रुपये तक जाती है। यह स्कीम पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों तरह के मॉडलों पर लागू है।

10 पॉपुलर टाटा (Tata) कारें शामिल

इस खास फाइनेंस ऑफर में टाटा (Tata) की कुल 10 कारें शामिल हैं, जिनमें टियागो (Tiago), पंच (Punch), अल्ट्रोज (Altroz), नेक्सन (Nexon), टिगोर (Tigor), हैरियर (Harrier), सफारी (Safari) है। इसमें कर्व. ईवी (Curvv.ev) समेत अन्य मॉडल्स भी शामिल हैं।

कंपनी का कहना है कि ग्राहक टाटा मोटर्स (Tata Motors) के पैसेंजर व्हीकल (PV) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) दोनों रेंज में फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग विकल्प चुन सकते हैं।

EMI कैसे तय की गई है?

ICE (पेट्रोल/डीजल) कारों की EMI 84 महीने (7 साल) की लोन अवधि पर आधारित है, जिसमें 25% या 30% का बैलून स्कीम ऑप्शन शामिल है। EV मॉडल्स के लिए EMI की गणना 120 महीने (10 साल) की लोन अवधि के आधार पर की गई है। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि फाइनल EMI लोन अमाउंट, ऑन-रोड कीमत और फाइनेंसर की शर्तों पर निर्भर करेगी।

टाटा ICE (पेट्रोल/डीजल) मॉडलों की EMI डिटेल्स

मॉडल शुरुआती EMI (₹) टियागो (Tiago) 4,999 टिगोर (Tigor) 5,999 पंच (Punch) 5,999 अल्ट्रोज (Altroz) 6,777 नेक्सन (Nexon) 7,666 कर्व (Curvv) 9,999

टाटा EV (इलेक्ट्रिक) मॉडल्स की EMI डिटेल

मॉडल शुरुआती EMI (₹) टियागो EV (Tiago.ev) 5,999 पंच EV (Punch.ev) 7,999 नेक्सन EV (Nexon.ev) 10,999 कर्व EV (Curvv.ev) 14,555

ऑफर कब तक वैलिड है?

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की यह स्पेशल EMI स्कीम 31 दिसंबर 2025 तक ही वैलिड है। इच्छुक ग्राहक अपने नजदीकी टाटा मोटर्स (Tata Motors) पैसेंजर व्हीकल शोरूम पर जाकर या फिर टाटा की वेबसाइट पर विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।

