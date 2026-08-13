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बलेनो को टक्कर देने वाली इस कार पर 10 दिन के आ रहा डिस्काउंट; कीमत इतनी रह जाएगी; जानिए क्यों?

By Narendra Jijhontiya
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ओणम फेस्विल की शुरुआत 16 अगस्त से होगी। वहीं, ये 26 अगस्त तक चलता रहेगा। हालांकि, कंपनी डिस्काउंट का फायदा पूरे अगस्त तक देगी। बता दें कि अगस्त में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी है। ऐसे में दूसरे राज्यों में भी अलग-अलग बेनिफिट दिए जा सकते हैं।

Tata Motors Announces Rs 54,500 Onam Offers For Altroz In Kerala
बलेनो को टक्कर देने वाली इस कार पर 10 दिन के आ रहा डिस्काउंट
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टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के लिए ओणम डिस्काउंट का ऐलान किया है। कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज पर 54,500 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, इस डिस्काउंट का फायदा सिर्फ केरल के ग्राहकों को मिलेगा। ओणम फेस्विल की शुरुआत 16 अगस्त से होगी। वहीं, ये 26 अगस्त तक चलता रहेगा। हालांकि, कंपनी डिस्काउंट का फायदा पूरे अगस्त तक देगी। बता दें कि अगस्त में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी है। ऐसे में दूसरे राज्यों में भी अलग-अलग बेनिफिट दिए जा सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपए है। बाजार में इसका मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा, हुंडई i20 से होता है।

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टाटा अल्ट्रोज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बेस स्मार्ट वैरिएंट को छोड़कर, प्योर वैरिएंट सहित अल्ट्रोज ​​फेसलिफ्ट के सभी अन्य वैरिएंट में सभी 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ग्राहक प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, रॉयल ब्लू, एम्बर ग्लो और ड्यून ग्लो शेड्स में से चुन सकते हैं। एक्सटीरियर हाइलाइट्स में ऑटो हेडलैंप और रेन सेंसिंग वाइपर और फॉलो मी होम फंक्शन के साथ LED हेडलैंप, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ LED DRLs, एक रिफाइंड ग्रिल डिजाइन और ब्लैक-आउट लोअर बम्पर शामिल हैं। प्योर वैरिएंट में फ्रंट कैमरा और फॉग लैंप जैसे फीचर्स नहीं हैं। साइड प्रोफाइल में ड्यूल-टोन फिनिश में फुल व्हील कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील हैं। पहियों को 185/60 टायर में लपेटा गया है।

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प्योर वैरिएंट में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक हैं। अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ पियानो ब्लैक फिनिश में स्पोर्टियर ORVMs हैं। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल हैं। विंडो ट्रिम में पियानो ब्लैक फिनिश भी है, जो हैचबैक के प्रीमियम फील को बढ़ाता है। इसमें आगे की तरफ फ्लश डोर हैंडल दिए हैं। रियर यूनिट C-पिलर्स पर लगे हैं। B पिलर ब्लैक-आउट हैं। इसमें शार्क फिन एंटीना और वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ नहीं है। ये दोनों ही फीचर प्योर S वैरिएंट से ही उपलब्ध हैं।

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पीछे की तरफ, प्योर वैरिएंट में LED टेल लैंप हैं, लेकिन कनेक्टेड LED स्ट्रिप नहीं है। बंपर पर दो रिवर्स पार्किंग सेंसर और टेलगेट पर रियर पार्किंग कैमरा है। अन्य हाइलाइट्स में हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर और स्पॉइलर किनारों पर पियानो ब्लैक फिनिश शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल वैरिएंट के साथ बूट स्पेस 345 लीटर और CNG वैरिएंट के साथ 210 लीटर है। रियर बेंच सीट को फोल्ड करके बूट स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। अल्ट्रोज प्योर वैरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं है, लेकिन 3 किलो क्षमता वाले दो हुक दिए गए हैं।

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पहले के मॉडल की तरह, अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में 90 डिग्री चौड़े खुलने वाले डोर हैं। ये ईजी एंट्री और एग्जिट को सुनिश्चित करते हैं। प्योर वैरिएंट के अन्य हाइलाइट्स में कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट शामिल हैं। प्योर वैरिएंट में हरमन का 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-इंच डिजिटल MID के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल, 4-स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एंटीग्लेयर आईआरवीएम और क्रूज कंट्रोल है। सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, ईएसपी, ऊंचाई एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट, रियरव्यू कैमरा और रियर डिफॉगर शामिल हैं।

टाटा अल्ट्रोज 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे फाइव-स्पीड मैनुअल और AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो 5-स्पीड मैनुअल यूनिट से जुड़ा है। इसके अलावा, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक CNG डेरिवेटिव भी ऑफर किया जा रहा है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाला ओणम डिस्काउंट सिर्फ केरल के ग्राहकों के लिए है। इसके अलावा 15 अगस्त और रक्षाबंधन के मौके पर भी कंपनी अलग-अलग राज्यों में डिस्काउंट ऑफर कर सकती है। इसके लिए आप शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट का पता लगा सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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