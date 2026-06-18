टाटा का नया झटका! नेक्सन, पंच, सिएरा के साथ इन गाड़ी को खरीदना भी होगा महंगा; 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें

कंपनी ने कहा है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर डिपेंड करेगा। कंपनी ने जोर देकर कहा कि कीमतों में बदलाव के बावजूद वह अपनी गाड़ियों की कुल वैल्यू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हर मॉडल और वैरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा।

टाटा मोटर्स ने अब अपने कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में इजाफा करने का भी एलान कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि वो 1 जुलाई 2026 से इन व्हीकल रेंज पर 2.5% तक का प्राइस हाइक करने वाली है। बढ़ती कमोडिटी कीमतों और अन्य इनपुट लागतों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए मूल्य वृद्धि की जा रही है। यह बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगी। इससे पहले कंपनी पैसेंजर व्हीकल पर भी वैरिएंट के आधार पर 1.5% की बढ़ोतरी का एलान कर चुकी है। प्राइस हाइक ICE और इलेक्ट्रिक दोनों व्हीकल पर किया जाएगा।

ICE और EV लाइनअप पर असर

कीमतों में यह बदलाव टाटा मोटर्स की सभी पैसेंजर गाड़ियों पर लागू होगा। इसमें टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, पंच, नेक्सन, कर्व, हैरियर, सफारी और सिएरा जैसे पॉपुलर ICE मॉडल शामिल हैं। वहीं, कंपनी के बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो में टियागो EV, पंच EV, कर्व EV, नेक्सन EV और हैरियर EV शामिल हैं। कंपनी के इस प्राइस हाइक का असर इन सभी मॉडल पर देखने को मिलेगा।

कंपनी ने कहा है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर डिपेंड करेगा। कंपनी ने जोर देकर कहा कि कीमतों में बदलाव के बावजूद वह अपनी गाड़ियों की कुल वैल्यू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हर मॉडल और वैरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को जून में ही अपने लिए कार प्लान कर लेना चाहिए।

इस साल दूसरी बार बढ़ेंगी कीमतें

कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब पूरी इंडस्ट्री में कार बनाने वाली कंपनियों को कच्चे माल की ज्यादा लागत, लॉजिस्टिक्स खर्च और महंगाई से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियां लागत के दबाव को संभालने और ग्राहकों की मांग को संतुलित करने के लिए समय-समय पर कीमतें बदलने का सहारा ले रही हैं। जो लोग टाटा की कार या SUV खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए जून के बचे हुए दिन ही हैं। टाटा के लिए ये साल का दूसरा मौका है जब वो कीमतों में इजाफा करने वाली है।