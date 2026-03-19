इन 9 कारों का लोहा फौलाद सा मजबूत, क्रैश टेस्ट भी नहीं उड़ा पाया धज्जियां; सभी एक कंपनी के मॉडल

भारत NCAP (BNCAP) में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा कारों के क्रैश टेस्ट किए गए हैं। कंपनी के अब तक ICE और इलेक्ट्रिक मिलाकर 9 मॉडल का टेस्ट किया जा चुका है। खास बात ये है कि इन सभी कारों ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। हाल ही में टाटा मोटर्स की लिस्ट में सबसे नया नाम टाटा सिएरा का है।

भारत NCAP (BNCAP) में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा कारों के क्रैश टेस्ट किए गए हैं। कंपनी के अब तक ICE और इलेक्ट्रिक मिलाकर 9 मॉडल का टेस्ट किया जा चुका है। खास बात ये है कि इन सभी कारों ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। हाल ही में टाटा मोटर्स की लिस्ट में सबसे नया नाम टाटा सिएरा का है। कंपनी की कार बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी पूरी तरह सेफ हैं। चलिए आपको टाटा की इन सभी कारों की सेफ्टी रेटिंग के बारे में बताते हैं।

1. टाटा सिएरा

भारत NCAP में टाटा सिएरा क्रैश टेस्ट वाली सबसे लेटेस्ट कार है। इसे एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.14 अंक मिले, जिसके आधार पर इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई। 64 km/h की रफ्तार से किए गए फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.14 अंक मिले। ड्राइवर डमी के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को पर्याप्त सुरक्षा मिली। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 16 अंक मिले, जिसमें शरीर के सभी हिस्सों को अच्छी सुरक्षा मिली और साइड पोल टेस्ट में इसे 'OK' रेटिंग दी गई। बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 44.73 अंक मिले और 5-स्टार रेटिंग दी गई। डायनामिक टेस्ट में इसे 24 में से 23.73 अंक मिले और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (बच्चों की सुरक्षा सीट) की इंस्टॉलेशन में इसे 12 में से 12 अंक मिले।

2. टाटा हैरियर EV

टाटा की इलेक्ट्रिक SUV हैरियर EV ने भी BNCAP में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत NCAP ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है। टाटा हैरियर ईवी ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से पूरे 32 पॉइंट हासिल किया। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। हैरियर ईवी ने फ्रंटल और साइड इंपैक्ट टेस्ट में पूरे 16 में 16 पॉइंट मिले। बता दें कि सिंगल चार्ज पर ये कार 600Km तक दौड़ती है।

3. टाटा हैरियर

टाटा हैरियर का क्रैश टेस्ट भी दिसंबर 2023 में किया गया था। ये सफारी के साथ क्रैश टेस्ट पास करने वाली टाटा की पहली SUV भी थी। वहीं, भारत NCAP क्रैश टेस्ट का ये पहला मॉडल भी थी। इस SUV को भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32.00 में से 30.08 पॉइंट मिले थे। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49.00 में से 44.54 पॉइंट मिले थे। इसका सेफ्टी स्कोर भी टाटा सफारी की तरह है।

4. टाटा कर्व EV

टाटा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में कर्व EV सबसे लेटेस्ट मॉडल है। बाजार में इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। ये कंपनी की पहली SUV कूप भी है। एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32.00 में से 30.81 पॉइंट मिले थे। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49.00 में से 44.83 पॉइंट मिले थे।

5. टाटा कर्व

टाटा के कर्व इलेक्ट्रिक के साथ कर्व का ICE मॉडल भी लॉन्च किया है। इसने भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला सिट्रोन बेसाल्ट से हो रहा है। ये दोनों ही SUV कूप है। एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32.00 में से 29.50 पॉइंट मिले थे। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49.00 में से 43.66 पॉइंट मिले थे।

6. टाटा नेक्सन EV

टाटा पंच EV के साथ टाटा नेक्सन EV का भी भारत NCAP ने मई 2024 में क्रैश टेस्ट किया था। कर्व EV आने से पहले नेक्सन EV कंपनी की इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टॉप मॉडल भी था। इस इलेक्ट्रिक कार ने भी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32.00 में से 29.86 पॉइंट मिले थे। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49.00 में से 44.95 पॉइंट मिले थे।

7. टाटा नेक्सन

टाटा की नेक्सन EV के बाद नेक्सन (ICE) का क्रैश टेस्ट भी किया जा चुका है। भारत NCAP ने इस क्रैश टेस्ट को इसी महीने यानी अक्टूबर में किया है। नेक्सन EV के सभी सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं, इस वजह से इसने भी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32.00 में से 29.41 पॉइंट मिले थे। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49.00 में से 43.83 पॉइंट मिले थे।

8. टाटा सफारी

टाटा के पोर्टफोलियो में शामिल सफारी SUV सबसे लग्जरी और प्रीमियम मॉडल में से एक है। ऐसे में ये SUV सेफ्टी में भी पूरी तरह खरी उतरी है। भारत NCAP क्रैश टेस्ट के दौरान इस SUV को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसका क्रैश टेस्ट दिसंबर 2023 में किया गया था। एडल्ट सेफ्टी के लिए इसे 32.00 में से 30.08 पॉइंट मिले थे। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे 49.00 में से 44.54 पॉइंट मिले थे।