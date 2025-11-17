Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Model Wise Sales Oct 2025 Nexon, Punch, Harrier, Altroz, Curvv, check all details
टाटा की इस SUV पर टूट पड़े लोग, बिक्री में 130% की भारी उछाल; ये नेक्सन या पंच नहीं

टाटा की इस SUV पर टूट पड़े लोग, बिक्री में 130% की भारी उछाल; ये नेक्सन या पंच नहीं

संक्षेप: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अक्टूबर 2025 बिक्री रिपोर्ट जारी कर दी है। नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) के चलते कंपनी का दबदबा कायम है। लेकिन, पिछले महीने हैरियर (Harrier) ने बड़ा सरप्राइज दिया। इसकी बिक्री में 130% की उछाल आई है।

Mon, 17 Nov 2025 05:32 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अक्टूबर 2025 में भारतीय कार बाजार में एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस महीने कुल 61,134 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की 48,133 यूनिट्स के मुकाबले 27% की जबरदस्त ग्रोथ है। इस शानदार बिक्री ने टाटा (Tata) को मार्केट में 13% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर बनाए रखा। टाटा (Tata) की बिक्री बढ़ने का सबसे बड़ा कारण नेक्सन (Nexon) का धमाका था। वहीं, पंच (Punch) की स्थिर बढ़त थी और हैरियर (Harrier) की सेल में बंपर उछाल थी।

ये भी पढ़ें:200 रुपये तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए खरीद लो

टाटा की परफॉर्मेंस किंग नेक्सन

अक्टूबर 2025 में नेक्सन (Nexon) ने फिर साबित कर दिया कि यह कंपनी की रीढ़ है। इसकी बिक्री 22,083 यूनिट्स रही। इसकी बिक्री में पिछले साल की तुलना में 50% की ग्रोथ देखी गई। हालांकि, सितंबर 2025 के 22,573 यूनिट्स के मुकाबले 2% की मामूली गिरावट आई, लेकिन नेक्सन (Nexon) अब भी टाटा (Tata) की टॉप-सिलिंग कार बनी हुई है।

टाटा पंच की सेल में उछाल

टाटा पंच (Tata Punch) ने एक बार फिर साबित किया कि यह मिनी SUV सेगमेंट में किंग है। इसने अक्टूबर 2025 की बिक्री में 16,810 यूनिट्स की सेल हासिल की है। इसकी बिक्री में YoY ग्रोथ 7% की रही। वहीं, MoM ग्रोथ 6% की रही। पंच (Punch) लगातार टाटा (Tata) के लिए भरोसेमंद नंबर लाने वाली मॉडल बनी हुई है।

टाटा टियागो (Tiago) छोटी कार और बड़ा धमाका

इस महीने टाटा (Tata) की सबसे बड़ी सरप्राइज कहानी टियागो (Tiago) की तरफ से आई। अक्टूबर 2025 में इसने 8,850 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। इसकी बिक्री में YoY ग्रोथ 89% (लगभग दोगुनी बिक्री) की रही। वहीं, 6% की MoM ग्रोथ रही। एक साल में इतनी तेज ग्रोथ बेहद कम मॉडलों में देखने को मिलती है।

टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का असर

टाटा अल्ट्रोज (Altroz) ने भी दमदार वापसी की है। इसकी अक्टूबर बिक्री 3,770 यूनिट्स की रही। वहीं, इसकी सेल में 43% की YoY ग्रोथ और MoM 10% की गिरावट रही। फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद इसकी बिक्री में स्पष्ट सुधार दिख रहा है।

टाटा टिगोर (Tigor) की साइलेंट परफॉर्मर

टाटा टिगोर (Tigor) ने भले ही बड़ी संख्या में बिक्री न की हो, लेकिन इसकी ग्रोथ शानदार रही।इसकी अक्टूबर बिक्री 1,196 यूनिट्स की रही। वहीं, YoY ग्रोथ 29% की रही। इसकी MoM ग्रोथ 24% की रही। यह टाटा (Tata) की मासिक बेस्ट मूवर्स में से एक रही।

टाटा कर्व (Curvv) टाटा के लिए चिंता का विषय

टाटा कर्व (Curvv) ने इस महीने काफी निराश किया। इसकी अक्टूबर बिक्री 1,432 यूनिट्स रही। वहीं, 73% की YoY और 9% की MoM गिरावट दर्ज की गई। यह मॉडल पिछले कुछ महीनों से लगातार स्ट्रगल कर रहा है।

टाटा हैरियर (Harrier) टाटा (Tata) की सबसे बड़ी जीत

हैरियर (Harrier) ने अक्टूबर 2025 में धमाकेदार वापसी की। इसकी बिक्री 4,483 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसकी YoY ग्रोथ 130% की रही। वहीं, MoM ग्रोथ 7% की रही। हैरियर (Harrier) के नए अपडेट्स और बढ़ी हुई डिमांड ने इसे टाटा (Tata) की टॉप-ग्रोथ कार बना दिया।

टाटा सफारी की बिक्री में भी उछाल

टाटा सफारी (Safari) ने भी टाटा (Tata) की सेल्स में बूस्ट दिया। इसकी बिक्री 2,510 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 20% की YoY ग्रोथ है।

मॉडलअक्टूबर 2025 बिक्रीअक्टूबर 2024 बिक्रीYoY
नेक्सन22,08314,75950%
पंच16,81015,7407%
टियागो8,8504,68289%
अल्ट्रोज3,7702,64243%
टिगोर1,19692629%
कर्व1,4325,351-73%
हैरियर4,4831,947130%
सफारी2,5102,08620%
टोटल61,13448,13327%
ये भी पढ़ें:मारुति ने 39,506 कारों को बुलाया वापस, कंपनी ने इस मॉडल के लिए जारी किया रिकॉल
