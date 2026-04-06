Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹5.65 लाख की इस SUV ने कर दी सबकी बोलती बंद, मार्च में 20970 लोगों ने खरीदा; 27 km का है माइलेज

Apr 06, 2026 06:51 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

₹5.65 लाख की इस SUV ने कर दी सबकी बोलती बंद, मार्च में 20970 लोगों ने खरीदा; 27 km का है माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच को बीते महीने कुल 20,977 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा पंच की बिक्री में 18 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 17,714 यूनिट था। बता दें कि इस बिक्री में पंच के इलेक्ट्रिक मॉडलों की बिक्री भी शामिल है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

दूसरे नंबर पर रही टाटा नेक्सन

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,810 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 9,003 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,119 यूनिट कार की बिक्री की।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago NRG

Tata Tiago NRG

₹ 7.2 - 8.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:ज्यादा बूट स्पेस के लिए मैं खुद इन 5 से किसी एक SUV को चुनता, जानिए डिटेल्स

130% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 130 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,826 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,344 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 58 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,602 यूनिट कार की बिक्री की।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले सड़क पर दिखी MG की नई SUV, जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस

28% बढ़ गई ओवरऑल बिक्री

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 1,530 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 981 यूनिट कार की बिक्री की। अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस दौरान टाटा की कारों को कुल 66,193 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा की कार बिक्री में 28 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹1.20 लाख सस्ती हो गई टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार, 421km है इसकी रेंज

5-स्टार सेफ्टी से लैस है टाटा पंच

अगर टाटा के बेस्ट-सेलिंग मॉडल पंच की बात करें तो इसमें ग्राहकों को पेट्रोल वैरिएंट में करीब 21 किलोमीटर और सीएनजी मॉडल में करीब 27 किलोमीटर तक माइलेज मिलता है। टाटा पंच को भारत एनसीएपी फैमिली क्रैश टेस्ट में भी सेफ्टी के लिए पूरे 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। भारतीय मार्केट में टाटा पंच की एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 11.72 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Tata Punch Tata Nexon Tata Curvv अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।