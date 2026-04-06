₹5.65 लाख की इस SUV ने कर दी सबकी बोलती बंद, मार्च में 20970 लोगों ने खरीदा; 27 km का है माइलेज

Apr 06, 2026 06:51 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच टाटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी मार्च, 2026 की बात करें तो कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच को बीते महीने कुल 20,977 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा पंच की बिक्री में 18 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मार्च, 2025 में यह आंकड़ा 17,714 यूनिट था। बता दें कि इस बिक्री में पंच के इलेक्ट्रिक मॉडलों की बिक्री भी शामिल है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही टाटा नेक्सन बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19,810 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 9,003 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,119 यूनिट कार की बिक्री की।

130% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 130 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,826 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,344 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 58 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,602 यूनिट कार की बिक्री की।

28% बढ़ गई ओवरऑल बिक्री दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 1,530 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 981 यूनिट कार की बिक्री की। अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस दौरान टाटा की कारों को कुल 66,193 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा की कार बिक्री में 28 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।