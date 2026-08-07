5.64 लाख की इस SUV को जुलाई में 21,313 लोगों ने खरीदा, बिक्री में बनी नंबर-1; दूसरे 8 मॉडल छूटे पीछे

देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स की कारों को बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। अगर मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टाटा मॉडल-वाइज बिक्री जुलाई 2026

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 15,100 /माह से शुरू

टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में टाटा मोटर्स की कारों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अगर मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच ने बीते महीने कुल 21,313 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर पंच की बिक्री में 98 पर्सेंट की बंपर बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 10,785 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

36% बढ़ गई टाटा नेक्सन की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 36 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,471 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,429 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। नए मॉडल के रूप में टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 6,327 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

49% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 49 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,301 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,862 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,697 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टाटा टिगोर दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,453 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर यानी लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 22 पर्सेंट की भारी सालाना गिरावट के साथ कुल 758 यूनिट कार की बिक्री की।