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5.64 लाख की इस SUV को जुलाई में 21,313 लोगों ने खरीदा, बिक्री में बनी नंबर-1; दूसरे 8 मॉडल छूटे पीछे

By Ashutosh Kumar
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देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स की कारों को बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। अगर मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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टाटा मॉडल-वाइज बिक्री जुलाई 2026
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टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। बता दें कि बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में टाटा मोटर्स की कारों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अगर मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो टाटा पंच (Tata Punch) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा पंच ने बीते महीने कुल 21,313 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर पंच की बिक्री में 98 पर्सेंट की बंपर बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 10,785 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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36% बढ़ गई टाटा नेक्सन की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 36 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 17,471 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,429 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। नए मॉडल के रूप में टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 6,327 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

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49% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 49 पर्सेंट की बंपर सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,301 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,862 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,697 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टाटा टिगोर

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,453 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर यानी लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 22 पर्सेंट की भारी सालाना गिरावट के साथ कुल 758 यूनिट कार की बिक्री की।

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क्यों सुपरहिट है टाटा पंच?

टाटा पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.64 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 10.60 लाख रुपये तक जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग मिलता है। इस माइक्रो-एसयूवी में 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह पेट्रोल वैरिएंट में करीब 20.09 किमी प्रति लीटर और सीएनजी वैरिएंट में 26.99 किमी प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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