इस देसी SUV के आगे दूसरे 8 मॉडल चारों खाने चित, फरवरी में 19,430 लोगों ने खरीदा; इसमें है 5-स्टार सेफ्टी

Mar 08, 2026 10:37 am IST

टाटा मोटर्स की कारों को बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में 62,000 से ज्यादा खरीददार मिले। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टाटा नेक्सन ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

देसी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया है। बता दें कि बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में टाटा मोटर्स की कारों को 62,000 से ज्यादा खरीददार मिले। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टाटा नेक्सन ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने बीते महीने कुल 19,430 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर नेक्सन की बिक्री में 27 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 15,349 यूनिट था। बता दें कि टाटा नेक्सन को फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

29% बढ़ गई टाटा पंच की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,748 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान 7,100 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 7,040 यूनिट कार की बिक्री की।

50% घट गई टाटा कर्व की बिक्री बिक्री इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 125 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,096 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,063 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 50 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,755 यूनिट कार की बिक्री की।