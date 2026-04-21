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टाटा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये SUV, 12 महीनों में 2.16 लाख लोगों ने खरीदा; बिक्री में नंबर-1

Apr 21, 2026 09:45 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स ने बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री की। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो इस दौरान टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टाटा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये SUV, 12 महीनों में 2.16 लाख लोगों ने खरीदा; बिक्री में नंबर-1

टाटा मोटर्स ने बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री की। बता दें कि इस दौरान टाटा मोटर्स की कारों को कुल 6,31,387 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टाटा मोटर्स की बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो इस दौरान टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,16,054 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 1,63,088 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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तीसरे नंबर पर रही टाटा टियागो

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,83,980 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टाटा टियागो ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 83,025 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज रही। टाटा अल्ट्रोज ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,153 यूनिट कार की बिक्री की।

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74% बढ़ गई टाटा हैरियर की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर रही। टाटा हैरियर ने इस दौरान 74 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,914 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सिएरा रही। टाटा सिएरा ने इस दौरान कुल 23,397 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 22,199 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

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लास्ट पोजीशन पर रही टाटा टिगोर

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 19,508 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 20,034 यूनिट था। इसके अलावा, नौवें यानी लास्ट पोजीशन पर बिक्री थी इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,147 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यह आंकड़ा 16,499 यूनिट था।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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