टाटा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कूनो को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके 2027-2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। आइए लॉन्च से पहले जानते हैं कि कंपनी इसमें कौन से टॉप 5 फीचर ऑफर कर सकती है।

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इंडियन मार्केट में एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर फैमिली कार खरीदने वाले ग्राहक अब ज्यादा स्पेस, आराम और बेहतर प्रैक्टिकलिटी वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। इसी जरूरत को देखते हुए टाटा मोटर्स अपनी एसयूवी रेंज में एक नया मॉडल ऐड करने की तैयारी कर रही है। इसका कोडनेम Kuno है। इसे 2027-28 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है और MG Windsor EV जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। तो आइए लॉन्च से पहले जानते हैं कि कंपनी इसमें कौन से टॉप 5 फीचर ऑफर कर सकती है।

1. ज्यादा स्पेस वाला बॉक्सी डिजाइन टाटा कूनो की लंबाई करीब 4.3 मीटर हो सकती है। कंपनी इसे कूपे डिजाइन वाली Curvv EV से अलग ज्यादा अपराइट और बॉक्सी डिजाइन दे सकती है। इसका मेन फोकस केबिन में ज्यादा स्पेस ऑफर करने पर होगा। खासतौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए बेहतर लेगरूम और हेडरूम के साथ बड़ा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है। इसके डिजाइन में आपको टाटा की मौजूदा एसयूवी रेंज नेक्सॉन और कर्व जैसे मॉडल्स की झलक देखने को मिल सकती है।

2. FWD, RWD और AWD का सपोर्ट अपकमिंग कूनो को टाटा के Acti.ev प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर डिवेलप किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन लेआउट को सपोर्ट करता है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD), रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन शामिल है। इस प्लेटफॉर्म में फ्लैट फ्लोर और बेहतर बैटरी लेआउट का बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस ऑफर करने में मदद मिल सकती है।

3. फीचर रिच केबिन फीचर्स के मामले में टाटा कूनो में कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एसयूवी में Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और V2L (Vehicle-to-Load) टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। V2L की मदद से कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर दी जा सकेगी।

4. 5-स्टार सेफ्टी और 21 लाख रुपये तक कीमत टाटा की दूसरी एसयूवी की तरह कूनो में भी सेफ्टी पर खास ध्यान दिया जा सकता है। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और Level 2 ADAS मिलने की उम्मीद है। इसे Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसके बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कीमत की बात करें, तो इसे नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी के बीच पोजिशन किया जा सकता है। अनुमान है कि इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 15 लाख से 21 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

5. 500km तक की रेंज वाली बैटरी टाटा कूनो के बैटरी और मोटर स्पेसिफिकेशन की ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, उम्मीद है कि कंपनी इसमें नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी वाला बैटरी पैक दे सकती है। इसमें नेक्सॉन ईवी का 45kWh या कर्व ईवी का 55kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है। इन बैटरी ऑप्शन के साथ इसकी रेंज 489 से 500km तक हो सकती है। पावर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक मोटर करीब 144bhp से 165bhp तक की पावर और 215Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकती है। ये सभी आंकड़े फिलहाल अनुमान पर आधारित हैं। कंपनी की तरफ से आधिकारिक जानकारी लॉन्च के आसपास सामने आने की उम्मीद है।