फटाक से लपक लें ये मौका! टाटा, महिंद्रा, MG और हुंडई की ई-कारों पर ₹10 लाख की भारी छूट, इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बचत

ऑटो कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए बड़े ऑफर दे रही हैं। मार्च 2026 में कुछ EV मॉडल पर ₹10 लाख तक की छूट मिल रही है। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors), JSW MG मोटर इंडिया, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) और हुंडई (Hyundai Motor India) जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आइए डिटेल जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे लोगों के लिए यह सही समय हो सकता है। वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कई बड़ी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर भारी डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में कुछ EV मॉडल्स पर ₹10 लाख तक की छूट मिल रही है। ऑटो कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर करने और साल के अंत में बिक्री बढ़ाने के लिए यह बड़े ऑफर दे रही हैं। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors), JSW MG मोटर इंडिया, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) और हुंडई (Hyundai Motor India) जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा की EVs पर मेगा डिस्काउंट

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में नंबर-1 कंपनी टाटा (Tata Motors) ने मेगा मार्च कार्निवल (Mega March Carnival) ऑफर के तहत कई EV मॉडल्स पर बड़ा डिस्काउंट दिया है। कंपनी टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) पर करीब ₹2.10 लाख तक की छूट, नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) पर लगभग ₹1.20 लाख और कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर करीब ₹3.80 लाख तक की छूट दे रही है। कंपनी के पास फिलहाल भारत में 6 इलेक्ट्रिक कारें हैं और जल्द ही वह टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) को भी लॉन्च करने वाली है।

MG दे रही फ्री चार्जिंग का फायदा

MG (JSW MG Motor India) भी अपने ग्राहकों को खास ऑफर दे रही है। MG विंडसर EV के साथ 1 साल तक फ्री पब्लिक चार्जिंग दी जा रही है। बिजनेस ग्राहकों को कंपनी की EVs पर ₹13.17 लाख तक का डिप्रिसिएशन बेनिफिट भी मिल सकता है। कंपनी फिलहाल भारत में कॉमेट ईवी (Comet EV), विंडसर ईवी (Windsor EV), ZS EV, M9 और सायबस्टर (Cyberster) जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेचती है।

महिंद्रा के EV मॉडल्स पर भी ऑफर

महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) भी अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर भारी छूट दे रही है। महिंद्रा (Mahindra XUV400) पर करीब ₹4 लाख तक की छूट दे रही है। वहीं, BE 6 मॉडल पर लगभग ₹2.95 लाख और XEV 9e पर करीब ₹2.95 लाख तक का ऑफर दे रही है। कंपनी इन कारों पर कॉर्पोरेट बेनिफिट, एक्सचेंज बोनस और मार्च स्पेशल इंसेंटिव भी दे रही है।

हुंडई आयनिक 5 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट

अगर सबसे बड़ी छूट की बात करें तो हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV हुंडई आयनिक 5 (Hyundai Ioniq 5) पर ₹10 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, यह ऑफर प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर दिया जा रहा है, जिसे कंपनी पहले लॉन्च कर चुकी है। कंपनी भारत में एक और इलेक्ट्रिक मॉडल क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) भी बेचती है।

क्यों बढ़ सकती है EV की डिमांड

मार्च महीने में EV की डिमांड बढ़ने की कई वजहें हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कंपनियां टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कार खरीदती हैं। EV पर पहले साल में 40% तक डिप्रिसिएशन का फायदा मिलता है, जबकि पेट्रोल-डीजल कारों पर यह करीब 15% ही होता है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से भी लोग EV की तरफ रुख कर रहे हैं।