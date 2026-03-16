Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फटाक से लपक लें ये मौका! टाटा, महिंद्रा, MG और हुंडई की ई-कारों पर ₹10 लाख की भारी छूट, इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बचत

Mar 16, 2026 06:20 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ऑटो कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए बड़े ऑफर दे रही हैं। मार्च 2026 में कुछ EV मॉडल पर ₹10 लाख तक की छूट मिल रही है। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors), JSW MG मोटर इंडिया, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) और हुंडई (Hyundai Motor India) जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आइए डिटेल जानते हैं।

फटाक से लपक लें ये मौका! टाटा, महिंद्रा, MG और हुंडई की ई-कारों पर ₹10 लाख की भारी छूट, इस मॉडल पर सबसे ज्यादा बचत

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे लोगों के लिए यह सही समय हो सकता है। वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कई बड़ी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर भारी डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में कुछ EV मॉडल्स पर ₹10 लाख तक की छूट मिल रही है। ऑटो कंपनियां अपने स्टॉक को क्लियर करने और साल के अंत में बिक्री बढ़ाने के लिए यह बड़े ऑफर दे रही हैं। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors), JSW MG मोटर इंडिया, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) और हुंडई (Hyundai Motor India) जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस सस्ती कार को फरवरी में मिले 2000 से कम खरीददार, कीमत ₹5.35 लाख

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MG 5 Estate

MG 5 Estate

₹ 50 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
MG 4 EV

MG 4 EV

₹ 30 - 32 लाख

मुझे सूचित करें
MG Comet EV

MG Comet EV

₹ 7.5 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG M9 EV

MG M9 EV

₹ 69.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा की EVs पर मेगा डिस्काउंट

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में नंबर-1 कंपनी टाटा (Tata Motors) ने मेगा मार्च कार्निवल (Mega March Carnival) ऑफर के तहत कई EV मॉडल्स पर बड़ा डिस्काउंट दिया है। कंपनी टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) पर करीब ₹2.10 लाख तक की छूट, नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) पर लगभग ₹1.20 लाख और कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर करीब ₹3.80 लाख तक की छूट दे रही है। कंपनी के पास फिलहाल भारत में 6 इलेक्ट्रिक कारें हैं और जल्द ही वह टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) को भी लॉन्च करने वाली है।

MG दे रही फ्री चार्जिंग का फायदा

MG (JSW MG Motor India) भी अपने ग्राहकों को खास ऑफर दे रही है। MG विंडसर EV के साथ 1 साल तक फ्री पब्लिक चार्जिंग दी जा रही है। बिजनेस ग्राहकों को कंपनी की EVs पर ₹13.17 लाख तक का डिप्रिसिएशन बेनिफिट भी मिल सकता है। कंपनी फिलहाल भारत में कॉमेट ईवी (Comet EV), विंडसर ईवी (Windsor EV), ZS EV, M9 और सायबस्टर (Cyberster) जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेचती है।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा के टक्कर वाली इस 7-सीटर पर आया ₹85000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹6 लाख

महिंद्रा के EV मॉडल्स पर भी ऑफर

महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) भी अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर भारी छूट दे रही है। महिंद्रा (Mahindra XUV400) पर करीब ₹4 लाख तक की छूट दे रही है। वहीं, BE 6 मॉडल पर लगभग ₹2.95 लाख और XEV 9e पर करीब ₹2.95 लाख तक का ऑफर दे रही है। कंपनी इन कारों पर कॉर्पोरेट बेनिफिट, एक्सचेंज बोनस और मार्च स्पेशल इंसेंटिव भी दे रही है।

हुंडई आयनिक 5 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट

अगर सबसे बड़ी छूट की बात करें तो हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV हुंडई आयनिक 5 (Hyundai Ioniq 5) पर ₹10 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, यह ऑफर प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर दिया जा रहा है, जिसे कंपनी पहले लॉन्च कर चुकी है। कंपनी भारत में एक और इलेक्ट्रिक मॉडल क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) भी बेचती है।

क्यों बढ़ सकती है EV की डिमांड

मार्च महीने में EV की डिमांड बढ़ने की कई वजहें हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कंपनियां टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कार खरीदती हैं। EV पर पहले साल में 40% तक डिप्रिसिएशन का फायदा मिलता है, जबकि पेट्रोल-डीजल कारों पर यह करीब 15% ही होता है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से भी लोग EV की तरफ रुख कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:छुपा रुस्तम निकली मारुति की यह MPV; अर्टिगा, इनोवा को भी छोड़ा पीछे

मार्च 2026 में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए यह शानदार मौका हो सकता है। जी हां, क्योंकि कई कंपनियां लाखों रुपये तक की छूट, एक्सचेंज बोनस और फ्री चार्जिंग जैसे ऑफर दे रही है, जिससे EV खरीदना पहले से काफी सस्ता हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।