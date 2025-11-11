टाटा ने इस धाकड़ SUV को बनाया और लग्जरी, अब मिलेगा बिल्कुल नया इंटीरियर; कंपनी ने ठूंस-ठूंसकर भरे कई गजब फीचर
संक्षेप: टाटा कर्व (Tata Curvv) अब और लग्जरी हो गई है। अब इसमें नया इंटीरियर और ढेरों प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी लोकप्रिय कर्व (Curvv) और कर्व ईवी (Curvv.ev) को नया रूप देते हुए कई प्रीमियम फीचर्स और एक आकर्षक इंटीरियर थीम के साथ अपडेट कर दिया है। कंपनी ने कूपे-एसयूवी सेगमेंट में इसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, जिससे यह स्टाइल और कम्फर्ट दोनों चाहने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नया इंटीरियर– ललितपुर ग्रे थीम में आलीशान लुक
नई टाटा कर्व (Tata Curvv) का केबिन अब पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। इसमें नया ललितपुर ग्रे (Lalitpur Grey) इंटीरियर थीम दी गई है, जो डैशबोर्ड के साथ सफेद कार्बन फाइबर इंसर्ट्स और Benecke-Kaliko लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ शानदार लुक देता है।
अब रियर सीट पर भी बढ़ेगा कम्फर्ट
टाटा (Tata) ने रियर सीट पैसेंजर्स की सुविधा पर खास ध्यान दिया है। अब कर्व (Curvv) में रियर आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड कप होल्डर, रियर सनशेड्स, वेंटिलेटेड रियर सीट्स, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, कर्व ईवी (Curvv.ev) में रियर को-पैसेंजर फुटरेस्ट और ErgoWing हेडरेस्ट जोड़े गए हैं, जो लंबी यात्राओं में एक्स्ट्रा कम्फर्ट देते हैं।
इंजन और बैटरी ऑप्शन
न्यू कर्व (Curvv) लाइनअप पहले जैसी ही 3 इंजन चॉइस के साथ आती है। इसमें 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल, 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। इनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का विकल्प मिलता है। वहीं, कर्व ईवी (Curvv.ev) में दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 45 kWh और 55 kWh का वैरिएंट मिलता है, जो अच्छी रेंज और परफॉर्मेंस देने का वादा करते हैं।
कीमत और वैरिएंट्स
नई कर्व (Curvv) के ये अपडेटेड फीचर्स अब इसके एकॉम्पलिश्ड (Accomplished) ट्रिम में उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत 14.55 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। वहीं, इलेक्ट्रिक मॉडल कर्व ईवी (Curvv.ev) के इम्पावर्ड (Empowered) और एकॉम्पलिश्ड (Accomplished) ट्रिम्स की कीमत 18.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
टाटा कर्व (Tata Curvv) अब सिर्फ एक SUV नहीं रही। यह एक स्मार्ट लग्जरी कूपे SUV बन चुकी है, जिसमें डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट का शानदार मेल है। ICE और EV दोनों वर्जन में उपलब्ध यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है, जो स्पोर्टी स्टाइल के साथ फैमिली कम्फर्ट भी चाहते हैं।
