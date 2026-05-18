हो जाइए तैयार, टाटा जल्द मार्केट में लेकर आ रही 5 से ज्यादा धांसू कार; जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) के कारों की डिमांड हमेशा से रही है। कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ पिछला साल खत्म किया है। अब FY2026-27 में भी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) के कारों की डिमांड हमेशा से रही है। कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ पिछला साल खत्म किया है। अब कंपनी नए साल यानी (FY2026-27) में भी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। टाटा मोटर्स आने वाले महीनों में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 6 नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इनमें धांसू इलेक्ट्रिक कारों से लेकर फ्लैक्स-फ्यूल कारें भी शामिल हैं। अगर आप भी टाटा की नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं आने वाले इन शानदार मॉडलों के बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा ईवी टाटा सिएरा ईवी बहुत जल्द भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाली है। इसे इसी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। यह कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी जिसमें दो बैटरी ऑप्शन (55 kWh और 65 kWh) मिलने की उम्मीद है। बड़े बैटरी पैक के साथ यह कार एक बार चार्ज करने पर आसानी से 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। गाड़ी के अंदर 3-स्क्रीन वाला मॉडर्न डैशबोर्ड, लेवल-2 ADAS और ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

टाटा टियागो और टिगोर फेसलिफ्ट टाटा अपनी दो सबसे पॉपुलर बजट कारों टियागो और टिगोर को बिल्कुल नए अवतार में लाने जा रही है। इन दोनों कारों का बाहरी लुक पहले से ज्यादा शार्प होगा। इसमें नई एलईडी हेडलाइट्स और नए बम्पर्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि टियागो ईवी में अब पंच ईवी वाला बड़ा 30 kWh बैटरी पैक मिल सकता है जिससे इसका रेंज काफी बढ़ जाएगा।

टाटा सफारी ईवी हैरियर ईवी की कामयाबी के बाद टाटा मोटर्स अपनी मशहूर 7-सीटर एसयूवी सफारी का भी इलेक्ट्रिक वर्जन इसी साल ला सकती है। तीन लाइनों वाली सीटों (3-Row) के साथ आने वाली यह भारत की पहली मेन-स्ट्रीम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। यह पूरी तरह हैरियर ईवी के प्लेटफॉर्म और फीचर्स पर बेस्ड होगी। इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की आने वाली XEV 9S से होगा।

टाटा अविन्या ईवी टाटा के प्रीमियम सब-ब्रांड 'अविन्या' की पहली कार साल 2027 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। जगुआर लैंड रोवर (JLR) के एडवांस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली यह एक लग्जरी स्पोर्टबैक स्टाइल कार होगी जो दिखने में बेहद यूनिक होगी। इस गाड़ी का इंटीरियर ढेर सारी हाई-टेक टेक्नोलॉजी से लैस होगा और यह टाटा की अब तक की सबसे प्रीमियम कार होने वाली है।