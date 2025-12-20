भारतीय मार्केट में तहलका मचाने टाटा लाने जा रही ये 4 धांसू SUV, इनमें नई पंच भी शामिल; जानिए डिटेल्स

संक्षेप: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हाल ही में भारतीय मार्केट में Sierra को लॉन्च किया है। हालांकि, कंपनी की प्लानिंग यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी आने वाले कुछ महीनों में एक के बाद एक कई नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में है।

Dec 20, 2025 11:33 am IST

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने हाल ही में भारतीय मार्केट में Sierra को लॉन्च कर जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं। मिड-साइज SUV सेगमेंट में पोजिशन की गई सिएरा की डिलीवरी अगले महीने से शुरू होने वाली है। लेकिन टाटा की प्लानिंग यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी आने वाले कुछ महीनों में एक के बाद एक कई नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें पेट्रोल इंजन से लेकर फेसलिफ्ट मॉडल और इलेक्ट्रिक SUV तक शामिल हैं। आइए जानते हैं अगले 3 महीनों में लॉन्च होने वाली 4 नई टाटा SUV के बारे में विस्तार से।

टाटा हैरियर एंड सफारी पेट्रोल सबसे पहले बात करते हैं टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की। लंबे समय से इंतजार के बाद अब दोनों फ्लैगशिप SUV पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने जा रही हैं। इनमें नया 1.5-लीटर Hyperion tGDi पेट्रोल इंजन मिलेगा जो हाल ही में Sierra के साथ पेश किया गया था। यह इंजन 158bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। पेट्रोल इंजन के अलावा हैरियर और सफारी के फीचर्स और डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

टाटा पंच फेसलिफ्ट टाटा की पॉपुलर माइक्रो SUV पंच अब मिड-लाइफ फेसलिफ्ट के लिए तैयार है। इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि पंच फेसिलफ्ट को नया एक्सटीरियर डिजाइन मिलेगा जो काफी हद तक Punch EV से इंस्पायर्ड होगा। केबिन में नया स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड में बदलाव, बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।