मार्केट में 5 शानदार इलेक्ट्रिक कार लाने जा रही टाटा, 500 KM+ तक मिलेगा रेंज; जानिए कब होंगी लॉन्च

टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में एक के बाद एक कई नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है।

टाटा मोटर्स भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में एक के बाद एक कई नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में बड़ी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV से लेकर प्रीमियम और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV तक शामिल हैं। इनमें टाटा सफारी.ev, टाटा अविन्या X, टाटा कुनो, नई जनरेशन की नेक्सन.ev और कर्व.ev फेसलिफ्ट शामिल हैं। इन पांचों मॉडल में लंबी रेंज, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि टाटा की इन पांच नई इलेक्ट्रिक कारों में क्या कुछ खास होगा।

1. टाटा सफारी.ev टाटा सफारी.ev को जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह 6 और 7-सीटर ऑप्शन में आ सकती है। इसे कंपनी के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल हैरियर.ev में भी होता है। इसमें 65kWh और 75kWh के बैटरी पैक के साथ टॉप वैरिएंट में 80kWh का बड़ा बैटरी पैक भी मिल सकता है। इसमें 540-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

2. टाटा अविन्या X टाटा अविन्या X कंपनी के नए प्रीमियम इलेक्ट्रिक ब्रांड का पहला प्रोडक्शन मॉडल हो सकता है। इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह नए E0X प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी, जिसे कंपनी के आने वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, अभी इसके बैटरी पैक, मोटर और रेंज को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

3. टाटा कुनो टाटा मोटर्स कुनो कोडनेम वाली एक नई इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है। इसकी लंबाई करीब 4.3 मीटर हो सकती है। इसे नेक्सन.ev और सिएरा.ev के बीच रखा जाएगा। इसका सीधा मुकाबला MG विंडसर EV से हो सकता है। इसमें Acti.ev प्लेटफॉर्म, बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। इसे 2027 से 2028 के बीच लॉन्च किया जा सकता है।

4. नई जनरेशन टाटा नेक्सन.ev टाटा नेक्सन.ev की नई जनरेशन को टेस्टिंग के दौरान पहली बार देखा गया है। इसका प्रोजेक्ट कोडनेम गरुड़ है और इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। नई SUV को ATLAS प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो इसमें पहले से ज्यादा सीधी रूफलाइन और नया टेलगेट मिल सकता है। इससे पीछे बैठने वाले लोगों को ज्यादा जगह और बड़ा बूट स्पेस मिल सकता है। मौजूदा मॉडल में 30kWh और 45kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। नए मॉडल में इससे बड़ा बैटरी पैक और ज्यादा रेंज मिलने की उम्मीद है।