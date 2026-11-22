टाटा मोटर्स आने वाले समय में भारतीय कार मार्केट में कई नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस नई लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV से लेकर अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के नए मॉडल तक शामिल हैं।

टाटा मोटर्स आने वाले समय में भारतीय कार मार्केट में कई नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस नई लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV से लेकर अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के नए मॉडल तक शामिल हैं। हाल ही में कंपनी ने सिएरा की वापसी के साथ अपनी गाड़ियों की रेंज को बढ़ाया है। अब टाटा का फोकस इलेक्ट्रिक कारों के साथ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मॉडल पर भी है। आने वाले समय में कंपनी अलग-अलग बजट के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कई नई गाड़ियां लाएगी। इनमें सफारी EV, अविन्या, नई नेक्सन और नई नेक्सन EV शामिल हैं। आइए इन चारों गाड़ियों के बारे में जानते हैं।

1. टाटा सफारी EV टाटा सफारी EV कंपनी की पहली 3-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसमें हैरियर EV वाली टेक्नोलॉजी और बैटरी पैक दिए जाने की उम्मीद है। इसमें 65kWh और 75kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसके टॉप वैरिएंट में डुअल मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। इसका मुकाबला महिंद्रा XEV 9S से होगा। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट और फीचर्स का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

2. टाटा अविन्या टाटा अविन्या कंपनी के लिए एक बिल्कुल नई और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार सीरीज होगी। इसका पहला प्रोडक्शन मॉडल एक बड़ी इलेक्ट्रिक SUV हो सकता है। इसका डिजाइन पहले दिखाए गए अविन्या X कॉन्सेप्ट से प्रेरित होगा। इसमें खास इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके केबिन में बेहतर क्वालिटी, बड़ी स्क्रीन और नई तकनीक देखने को मिल सकती है। कंपनी इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दे सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2027 के आसपास होने की उम्मीद है।

3. नेक्स्ट-जेनरेशन टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन का अगला जनरेशन मॉडल 2027 में लॉन्च हो सकता है। इसकी टेस्टिंग के दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें गाड़ी का बदला हुआ डिजाइन देखने को मिला है। नई नेक्सन पहले से ज्यादा ऊंची और अलग बनावट वाली हो सकती है। इसके केबिन में नया डैशबोर्ड, बड़ी डिजिटल स्क्रीन और कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसे कंपनी के नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन के ऑप्शन जारी रहने की संभावना है।