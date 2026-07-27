कम माइलेज की किचकिच खत्म! टाटा लाने जा रही 3 धाकड़ हाइब्रिड SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च

टाटा मोटर्स का पूरा ध्यान अभी अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर है। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हाइब्रिड गाड़ियों को भूल गई है। असल में, टाटा इस वक्त तीन नई हाइब्रिड कारों पर काम कर रही है।

टाटा अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी

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टाटा मोटर्स का पूरा ध्यान अभी अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर है। हालांकि, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी हाइब्रिड गाड़ियों को भूल गई है। असल में, टाटा इस वक्त तीन नई हाइब्रिड कारों पर काम कर रही है, जो जल्द ही सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। टाटा अपनी 4-मीटर से बड़ी SUVs के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को परख रही है। इस तकनीक के आने से बड़ी पेट्रोल गाड़ियों में कम माइलेज वाली पुरानी किचकिच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये गाड़ियां डीजल जैसा तगड़ा माइलेज और कम प्रदूषण देंगी। आइए जानते हैं टाटा की ऐसी ही 3 अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा हाइब्रिड टाटा सिएरा कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV बन सकती है। इसमें 1.5-लीटर का एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के साथ काम करेगा। शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में यह कार आराम से पूरी तरह EV मोड पर चलेगी। इससे कार की माइलेज एकदम जबरदस्त मिलेगी। इसे 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक 15 से 20 लाख रुपये के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

टाटा हैरियर हाइब्रिड टाटा की सबसे पॉपुलर SUV हैरियर में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें टर्बो इंजन की जगह एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ हाई-वोल्टेज बैटरी पैक दिया जा सकता है। इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद हाइब्रिड तकनीक से यह ट्रैफिक में सिर्फ बैटरी से चलेगी और तगड़ा माइलेज निकालेगी। टाटा इसे 2027 के आसपास नए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म पर ला सकती है, जो AWD और हाइब्रिड दोनों को सपोर्ट करेगा।

टाटा सफारी हाइब्रिड टाटा सफारी में भी हैरियर वाला ही हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है। सरकार के सख्त होते नियमों की वजह से डीजल के एक तगड़े ऑप्शन के रूप में हाइब्रिड लाया जा रहा है। हाइब्रिड तकनीक की बदौलत सफारी जैसी बड़ी SUV का माइलेज भी आसानी से 15 किमी/लीटर के पार निकल जाएगा। न्यूज वेबसाइट Cartoq के अनुसार, खबर तो यह भी है कि टाटा एक डीजल-हाइब्रिड मॉडल पर भी अंदर ही अंदर टेस्टिंग कर रही है।