कम माइलेज की किचकिच खत्म! टाटा लाने जा रही 3 धाकड़ हाइब्रिड SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च
टाटा मोटर्स का पूरा ध्यान अभी अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर है। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हाइब्रिड गाड़ियों को भूल गई है। असल में, टाटा इस वक्त तीन नई हाइब्रिड कारों पर काम कर रही है।
टाटा मोटर्स का पूरा ध्यान अभी अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर है। हालांकि, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी हाइब्रिड गाड़ियों को भूल गई है। असल में, टाटा इस वक्त तीन नई हाइब्रिड कारों पर काम कर रही है, जो जल्द ही सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। टाटा अपनी 4-मीटर से बड़ी SUVs के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को परख रही है। इस तकनीक के आने से बड़ी पेट्रोल गाड़ियों में कम माइलेज वाली पुरानी किचकिच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये गाड़ियां डीजल जैसा तगड़ा माइलेज और कम प्रदूषण देंगी। आइए जानते हैं टाटा की ऐसी ही 3 अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी के बारे में विस्तार से।
टाटा सिएरा हाइब्रिड
टाटा सिएरा कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV बन सकती है। इसमें 1.5-लीटर का एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के साथ काम करेगा। शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में यह कार आराम से पूरी तरह EV मोड पर चलेगी। इससे कार की माइलेज एकदम जबरदस्त मिलेगी। इसे 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक 15 से 20 लाख रुपये के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Safari EV
₹ 26 - 30 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Tata Avinya
₹ 30 - 60 लाख
Tata Altroz EV
₹ 12 - 15 लाख
Tata Nano EV
₹ 6 - 9 लाख
टाटा हैरियर हाइब्रिड
टाटा की सबसे पॉपुलर SUV हैरियर में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें टर्बो इंजन की जगह एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ हाई-वोल्टेज बैटरी पैक दिया जा सकता है। इतनी भारी गाड़ी होने के बावजूद हाइब्रिड तकनीक से यह ट्रैफिक में सिर्फ बैटरी से चलेगी और तगड़ा माइलेज निकालेगी। टाटा इसे 2027 के आसपास नए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म पर ला सकती है, जो AWD और हाइब्रिड दोनों को सपोर्ट करेगा।
टाटा सफारी हाइब्रिड
टाटा सफारी में भी हैरियर वाला ही हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है। सरकार के सख्त होते नियमों की वजह से डीजल के एक तगड़े ऑप्शन के रूप में हाइब्रिड लाया जा रहा है। हाइब्रिड तकनीक की बदौलत सफारी जैसी बड़ी SUV का माइलेज भी आसानी से 15 किमी/लीटर के पार निकल जाएगा। न्यूज वेबसाइट Cartoq के अनुसार, खबर तो यह भी है कि टाटा एक डीजल-हाइब्रिड मॉडल पर भी अंदर ही अंदर टेस्टिंग कर रही है।
इन कारों से होगा मुकाबला
टाटा की ये नई हाइब्रिड SUVs भारतीय मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकती हैं। लॉन्च होते ही टाटा सफारी हाइब्रिड का सीधा मुकाबला टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और आने वाली महिंद्रा XUV 7XO हाइब्रिड से होगा। शहर में इलेक्ट्रिक कार का सुकून और हाईवे पर बिना रेंज की फिक्र के लंबा सफर, हाइब्रिड कारों का यही फंडा इन्हें आज के समय में सबसे प्रैक्टिकल बनाता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।