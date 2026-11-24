भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल दो नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने वाली है।

दो 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने जा रही टाटा

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Tata Avinya X

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल दो नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने वाली है। इनमें टाटा सफारी EV और टाटा अविन्या X शामिल हैं। टाटा सफारी EV जनवरी 2027 में पेश की जाएगी। जबकि अविन्या X कंपनी के नए प्रीमियम इलेक्ट्रिक ब्रांड का पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। दोनों गाड़ियों को फरवरी 2027 में होने वाले भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो में भी दिखाया जा सकता है। आइए जानते हैं दोनों मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बार में विस्तार से।

टाटा सफारी EV टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी EV काफी हद तक मौजूदा सफारी जैसी हो सकती है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह होगी। कंपनी ने अभी इसके बैटरी पैक, मोटर की पावर, फीचर्स और डिजाइन की पूरी जानकारी नहीं दी है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसमें टाटा हैरियर EV वाले 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। हैरियर EV में इन बैटरी पैक के साथ सिंगल मोटर और रियर व्हील ड्राइव (RWD) सिस्टम मिलता है। जबकि टॉप वैरिएंट में डुअल मोटर और ऑल व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन दिया गया है।

सफारी EV में क्या होगा खास? टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि सफारी EV के लुक में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें बंद ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील, आगे और पीछे के बदले हुए बंपर और EV बैजिंग मिल सकती है। इसके केबिन में भी इलेक्ट्रिक मॉडल के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसमें टाटा का TiDAL (टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल आर्किटेक्चर लेयर) सिस्टम, EV के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले और डुअल-टोन केबिन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर EV बैजिंग भी दी जा सकती है।

टाटा अविन्या X टाटा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV अविन्या X को कंपनी के अंदर P2 कोडनेम दिया गया है। यह टाटा के नए प्रीमियम EV ब्रांड के तहत आने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 65kWh से 80kWh तक के बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसकी ड्राइविंग रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। कंपनी ने अपने शुरुआती अविन्या प्रोजेक्ट में अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देने की बात कही थी। ऐसे में इस SUV में भी बेहद कम समय में बैटरी चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है।