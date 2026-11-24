भारतीय मार्केट में 2 शानदार 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने जा रही टाटा, जानिए कब होंगी लॉन्च
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल दो नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने वाली है।
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल दो नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने वाली है। इनमें टाटा सफारी EV और टाटा अविन्या X शामिल हैं। टाटा सफारी EV जनवरी 2027 में पेश की जाएगी। जबकि अविन्या X कंपनी के नए प्रीमियम इलेक्ट्रिक ब्रांड का पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। दोनों गाड़ियों को फरवरी 2027 में होने वाले भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो में भी दिखाया जा सकता है। आइए जानते हैं दोनों मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बार में विस्तार से।
टाटा सफारी EV
टाटा मोटर्स की आने वाली सफारी EV काफी हद तक मौजूदा सफारी जैसी हो सकती है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह होगी। कंपनी ने अभी इसके बैटरी पैक, मोटर की पावर, फीचर्स और डिजाइन की पूरी जानकारी नहीं दी है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसमें टाटा हैरियर EV वाले 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। हैरियर EV में इन बैटरी पैक के साथ सिंगल मोटर और रियर व्हील ड्राइव (RWD) सिस्टम मिलता है। जबकि टॉप वैरिएंट में डुअल मोटर और ऑल व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन दिया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Avinya X
₹ 45 लाख से शुरू
Tata Safari EV
₹ 26 - 30 लाख
Tata Avinya
₹ 30 - 60 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Nano EV
₹ 6 - 9 लाख
Tata Altroz EV
₹ 12 - 15 लाख
सफारी EV में क्या होगा खास?
टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि सफारी EV के लुक में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें बंद ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील, आगे और पीछे के बदले हुए बंपर और EV बैजिंग मिल सकती है। इसके केबिन में भी इलेक्ट्रिक मॉडल के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसमें टाटा का TiDAL (टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल आर्किटेक्चर लेयर) सिस्टम, EV के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले और डुअल-टोन केबिन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर EV बैजिंग भी दी जा सकती है।
टाटा अविन्या X
टाटा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV अविन्या X को कंपनी के अंदर P2 कोडनेम दिया गया है। यह टाटा के नए प्रीमियम EV ब्रांड के तहत आने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 65kWh से 80kWh तक के बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसकी ड्राइविंग रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। कंपनी ने अपने शुरुआती अविन्या प्रोजेक्ट में अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देने की बात कही थी। ऐसे में इस SUV में भी बेहद कम समय में बैटरी चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है।
क्या होगी अविन्या X की खासियत?
अविन्या X में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और OTA सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा, वॉयस कमांड और इंटीग्रेटेड व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस पार्किंग असिस्टेंस जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि अविन्या X को 5, 6 और 7-सीटर लेआउट में पेश किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें