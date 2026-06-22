मार्केट में तहलका मचाएगी Tata की अपकमिंग 7 सीटर SUV, पावरफुल इंजन, लग्जरी इंटीरियर भी
टाटा अपनी 7 सीटर एसयूवी- सफारी के नेक्स्ट-जेनरेशन को लाने की तैयारी कर रहा है। नई सफारी ARGOS प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। कंपनी इसमें Frequency Dependent Dampers (FDD) सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है।
टाटा मोटर्स बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी अपनी पॉप्युलर 7 सीटर SUV- Tata Safari का नेक्स्ट जेनरेश मॉडल लाने वाली है। नई सफारी कई धाकड़ फीचर्स से लैस होगी। नेक्स्ट जेनरेशन टाटा सफारी में आपको कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव होगा गाड़ी के प्लैटफॉर्म का। नई सफारी सिएरा वाले ARGOS प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। तो आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी नई सफाकी में क्या कुछ नया ऑफर करने वाली है।
अधिक कंफर्टेबल फैमिली एसयूवीबनाने पर फोकस
माना जा रहा है कि नई जनरेशन सफारी मौजूदा Range Rover- इंस्पायर्ड OmegaArc प्लेटफॉर्म को छोड़कर नए ARGOS प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा के लिए डिवेलप किया गया है। टाटा मोटर्स ने ARGOS प्लेटफॉर्म के डिवेलपमेंट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। यही वजह है कि भविष्य में कंपनी के कई नए मॉडल इसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकते हैं। अभी यह प्लेटफॉर्म 4.3 मीटर से 4.6 मीटर लंबाई वाले वीइकल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन उम्मीद है कि सफारी के लिए इसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए जाएंगे ताकि यह बड़ी SUV की जरूरतों के हिसाब से तैयार हो सके। टाटा का फोकस सफारी को केवल फीचर-लोडेड एसयूवी ही नहीं, बल्कि एक अधिक कंफर्टेबल फैमिली एसयूवी के तौर पर लॉन्च करना होगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
सिएरा से मिल सकती है नई सस्पेंशन टेक्नोलॉजी
नई सफारी में सिएरा से एक और जबर्दस्त टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसमें Frequency Dependent Dampers (FDD) सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है। यह तकनीक सड़क की स्थिति के अनुसार सस्पेंशन को बेहतर बनाती है, जिससे राइड क्वालिटी में शानदार सुधार होता है। इस वक्त महिंद्रा अपनी XUV7XO में FDD टेक्नोलॉजी ऑफर करती है।
फीचर्स में बड़े बदलाव की संभावना कम
टाटा मोटर्स ने हाल ही में सफारी को कई नए फीचर्स से लैस किया है। ऐसे में नई जनरेशन मॉडल में फीचर लिस्ट के मामले में बहुत बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि, बेहतर प्लेटफॉर्म, अपग्रेडेड सस्पेंशन और अधिक इंप्रेसिव केबिन डिजाइन की मदद से पैसेंजर्स को पहले से अधिक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है।
पहली बार मिल सकता है AWD सिस्टम
मौजूदा OmegaArc प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी लिमिटेशन्स में से एक इसकी AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम के साथ नॉन-कंपैटिबिलिटी थी। यही वजह रही कि सफारी और हैरियर जैसी एसयूवी कभी भी 4x4 या AWD विकल्प के साथ नहीं आईं। नई ARGOS प्लेटफॉर्म के साथ यह स्थिति बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जनरेशन सफारी में AWD सिस्टम का ऑप्शन दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सफारी को पहली बार रियल ऑफ-रोड कैपेबिलिटी मिलेगी।
डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन रहेंगे जारी
नई जनरेशन सफापी में मौजूदा 2.0-लीटर डीजल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को भी जारी रखा जा सकता है। नई सफारी की एक और खास बाक होगी कि इसका हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है। ARGOS प्लेटफॉर्म हाइब्रिड पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में नया 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन डिवेलप किया है, जो Atkinson Cycle टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस तरह के इंजन का इस्तेमाल आमतौर पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों में किया जाता है। हालांकि, कंपनी फिलहाल हाइब्रिड तकनीक पर काम करने से इनकार कर चुकी है।
कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी
फिलहाल टाटा सफारी की ऑन-रोड कीमत मुंबई में लगभग 15.79 लाख रुपये से 32.16 लाख रुपये के बीच है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई जनरेशन सफारी के फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) वेरिएंट्स की कीमत में लगभग 25,000 से 35,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, संभावित AWD वेरिएंट्स की कीमत समान FWD मॉडल्स की तुलना में करीब 1 लाख रुपये अधिक हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई सफारी को 2027 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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