tata is going to bring its two best-selling compact suv in a new avatar अपनी दो बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV को नए अवतार में लाने जा रही टाटा, साथ में दूसरे मॉडल भी शामिल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata is going to bring its two best-selling compact suv in a new avatar

अपनी दो बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV को नए अवतार में लाने जा रही टाटा, साथ में दूसरे मॉडल भी शामिल

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने अगले कुछ सालों के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। इसी क्रम में कंपनी करीब 30 नए पैसेंजर व्हीकल्स लॉन्च करने जा रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 10:13 AM
share Share
Follow Us on
अपनी दो बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV को नए अवतार में लाने जा रही टाटा, साथ में दूसरे मॉडल भी शामिल

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने अगले कुछ सालों के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। कंपनी करीब 30 नए पैसेंजर व्हीकल्स लॉन्च करने जा रही है जिनमें जनरेशन अपडेट्स से लेकर बिल्कुल नए मॉडल तक शामिल होंगे। खास बात यह है कि टाटा अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप को भी मजबूती देने पर जोर दे रही है। हालांकि, कंपनी निकट भविष्य में अपनी बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच और नेक्सन के अपडेटेड वर्जन पर भी काम कर रही है। आइए जानते हैं इन दोनों अपकमिंग अपडेटेड एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

नेक्सन एंड पंच फेसलिफ्ट

कंपनी फिलहाल अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी पर जोर दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा थर्ड-जेन की नेक्सन (कोडनेम ‘गरुड़’) पर तेजी से काम कर रही है। यह मॉडल रीवर्क्ड X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा जिससे राइड क्वालिटी और हैंडलिंग बेहतर होने की उम्मीद है। नए जनरेशन नेक्सन में इनसाइड-आउट बड़ा मेकओवर देखने को मिलेगा। इसमें लेवल 2 ADAS, अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसी हाई-टेक फीचर्स मिल सकते हैं। वहीं, पंच फेसलिफ्ट की टेस्टिंग भी तेजी से चल रही है। इसे साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.9 - 14.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 15.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch Facelift

Tata Punch Facelift

₹ 6 - 11 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 6.2 - 10.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

स्कारलेट से बढ़ेगा मुकाबला

पंच फेसलिफ्ट में कई अपडेट्स पंच EV से लिए जाएंगे ताकि पेट्रोल वैरिएंट भी ज्यादा एडवांस और वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो। कंपनी 2026 में पंच EV का अपडेटेड वर्जन भी पेश करेगी। इसके अलावा, टाटा एक बिल्कुल नया कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कारलेट भी लॉन्च कर सकती है जो डिजाइन के मामले में नई सिएरा से प्रेरित होगी। बॉक्सी डिजाइन और स्पेशियस केबिन के साथ यह मॉडल सीधे तौर पर किया Syros और अन्य कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देगा।

Tata Nexon Tata Punch Tata Motors Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।