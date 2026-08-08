टाटा ला रही है अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी 600 km तक की रेंज; जानिए क्या होंगी खासियतें

टाटा मोटर्स जल्द अपनी पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने जा रही है। अपकमिंग फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने वाली 'सफारी.ईवी' (Safari.EV) टाटा की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी।

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Tata Safari EV

टाटा मोटर्स जल्द अपनी पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने वाली 'सफारी.ईवी' (Safari.EV) टाटा की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। इस गाड़ी के आते ही टाटा के पोर्टफोलियो की हर कार का पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन मार्केट में मौजूद होगा। यह नई इलेक्ट्रिक कार सीधे तौर पर महिंद्रा की XEV 9S को कड़ी टक्कर देगी। इस समय देश में तीन-पंक्ति (3-row) वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन लुक और डिजाइन की बात करें तो इसका ओवरऑल शेप काफी हद तक रेगुलर सफारी जैसा ही रहेगा। कार की लंबाई, चौड़ाई, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक मॉडल होने के नाते इसमें कुछ खास बदलाव जरूर मिलेंगे। जैसे आगे की तरफ बंद ग्रिल, नया फ्रंट और रियर बंपर, थोड़ा अलग डिजाइन वाली टेललाइट्स और हवा के दबाव को कम करने वाले एरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। साथ ही इस पर खास 'EV' की बैजिंग भी देखने को मिलेगी।

धांसू हैं कार के फीचर्स केबिन और फीचर्स के मामले में सफारी.ईवी कंपनी की सबसे प्रीमियम कार होगी। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से पता चला है कि इसमें तीन स्क्रीन वाला सेटअप मिल सकता है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन के अलावा आगे बैठने वाले पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन होगी। इसके अलावा 6 और 7-सीटर ऑप्शन, 540-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, लेवल-2 ADAS और गाड़ी को बाहर से ही पार्क करने जैसा 'समन मोड' जैसे धांसू फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

रेंज करीब 600 किमी यह एसयूवी कंपनी के नए 'Acti.EV+' प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह बेहतर राइडिंग और सेफ्टी के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 65kWh और 75kWh के बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है। इतना ही नहीं, ज्यादा रेंज चाहने वालों के लिए इसमें 80kWh का एक बड़ा बैटरी पैक भी दिया जा सकता है। यह टाटा की किसी कार में अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार करीब 600 किमी तक रेंज ऑफर कर सकती है।