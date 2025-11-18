प्रोडक्शन-रेडी अवतार में नजर आई सिएरा SUV, टाटा ने दिखाई पहली झलक; देखने के बाद नजर नहीं फेर पाएंगे आप
संक्षेप: टाटा मोटर्स ने लेजेंडरी टाटा सिएरा का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश कर दिया है। ये देखने में काफी खूबसूरत लगती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अपने खास सिएरा ब्रांड डे (Sierra Brand Day) इवेंट में भारत की आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश कर दिया है। यह वही सिएरा है, जिसे लोग 1990 के दशक से बेहद पसंद करते आए हैं, लेकिन अब यह एक नई, मॉडर्न और स्टाइलिश SUV के रूप में वापसी कर रही है। नई सिएरा का डिजाइन उसकी पुरानी पहचान को सलाम करता है, लेकिन इसमें आज की जरूरतों और लाइफस्टाइल के मुताबिक फ्रीडम, पर्सनैलिटी और एक्सप्लोरेशन की भावना को नए अंदाज में दिखाया गया है।
खास लॉन्च इवेंट
इवेंट में मेहमानों ने एक ही जगह पर 1991 की ओरिजिनल सिएरा से लेकर उसकी नई जेनरेशन तक की पूरी डिजाइन जर्नी और बदलावों को देखा। यह सिर्फ एक कार का अनवील नहीं था, बल्कि यादों और भविष्य का शानदार संगम था। नई टाटा सिएरा को 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।
टाटा मोटर्स डिजाइन हेड का बयान
टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल डिजाइन हेड मार्टिन उह्लारिक ने कहा कि टाटा सिएरा सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भारत की बुद्धिमानी, सपनों और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। यह वो कार है, जिसे देखकर लोग सफर खत्म होने के बाद भी उसे याद रखते हैं। नई सिएरा पुराने समय की यादों को आधुनिक सोच और साहसी डिजाइन के साथ जोड़ती है। किसी लीजेंड को वापस लाना सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं होता, बल्कि यह आने वाली जेन के लिए नई प्रेरणा तैयार करता है।
सिएरा की स्टाइल को और खास बनाया
नई सिएरा की लॉन्चिंग को और खास बनाने के लिए, टाटा मोटर्स ने भारत के कई लोकप्रिय ब्रांडों के साथ मिलकर अनोखे लिमिटेड-एडिशन प्रोडक्ट्स पेश किए। हर कोलैब सिएरा के डिज़ाइन, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को एक नई दिशा देता है।
