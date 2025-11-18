Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata introduces production ready version of legendary sierra, check all details
प्रोडक्शन-रेडी अवतार में नजर आई सिएरा SUV, टाटा ने दिखाई पहली झलक; देखने के बाद नजर नहीं फेर पाएंगे आप

प्रोडक्शन-रेडी अवतार में नजर आई सिएरा SUV, टाटा ने दिखाई पहली झलक; देखने के बाद नजर नहीं फेर पाएंगे आप

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने लेजेंडरी टाटा सिएरा का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश कर दिया है। ये देखने में काफी खूबसूरत लगती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 11:42 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Tata Sierraarrow

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अपने खास सिएरा ब्रांड डे (Sierra Brand Day) इवेंट में भारत की आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश कर दिया है। यह वही सिएरा है, जिसे लोग 1990 के दशक से बेहद पसंद करते आए हैं, लेकिन अब यह एक नई, मॉडर्न और स्टाइलिश SUV के रूप में वापसी कर रही है। नई सिएरा का डिजाइन उसकी पुरानी पहचान को सलाम करता है, लेकिन इसमें आज की जरूरतों और लाइफस्टाइल के मुताबिक फ्रीडम, पर्सनैलिटी और एक्सप्लोरेशन की भावना को नए अंदाज में दिखाया गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मार्केट में तहलका मचाने आ रही टाटा, महिंद्रा और मारुति की ये तीन धांसू EV

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 20 - 25 लाख

मुझे सूचित करें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.5 - 23.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Compass

Jeep Compass

₹ 17.73 - 30.58 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Force Motors Gurkha

Force Motors Gurkha

₹ 16.75 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

खास लॉन्च इवेंट

इवेंट में मेहमानों ने एक ही जगह पर 1991 की ओरिजिनल सिएरा से लेकर उसकी नई जेनरेशन तक की पूरी डिजाइन जर्नी और बदलावों को देखा। यह सिर्फ एक कार का अनवील नहीं था, बल्कि यादों और भविष्य का शानदार संगम था। नई टाटा सिएरा को 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।

टाटा मोटर्स डिजाइन हेड का बयान

टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल डिजाइन हेड मार्टिन उह्लारिक ने कहा कि टाटा सिएरा सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भारत की बुद्धिमानी, सपनों और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। यह वो कार है, जिसे देखकर लोग सफर खत्म होने के बाद भी उसे याद रखते हैं। नई सिएरा पुराने समय की यादों को आधुनिक सोच और साहसी डिजाइन के साथ जोड़ती है। किसी लीजेंड को वापस लाना सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं होता, बल्कि यह आने वाली जेन के लिए नई प्रेरणा तैयार करता है।

ये भी पढ़ें:मार्केट में तहलका मचाने आ रही टाटा, महिंद्रा और मारुति की ये तीन धांसू EV

सिएरा की स्टाइल को और खास बनाया

नई सिएरा की लॉन्चिंग को और खास बनाने के लिए, टाटा मोटर्स ने भारत के कई लोकप्रिय ब्रांडों के साथ मिलकर अनोखे लिमिटेड-एडिशन प्रोडक्ट्स पेश किए। हर कोलैब सिएरा के डिज़ाइन, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को एक नई दिशा देता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Tata

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।