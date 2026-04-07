भारत में लॉन्च हुई टाटा की नई इलेक्ट्रिक पिकअप, फुल चार्ज पर 211 km दौड़ेगी; कीमत सिर्फ ₹11.95 लाख
देश की सबसे बड़ी कमर्शियल गाड़ी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। बता दें कि कंपनी ने आज अपना नया टाटा इंट्रा ईवी (Tata Intra EV) पिकअप लॉन्च कर दिया है।
देश की सबसे बड़ी कमर्शियल गाड़ी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। बता दें कि कंपनी ने आज अपना नया टाटा इंट्रा ईवी (Tata Intra EV) पिकअप लॉन्च कर दिया है। यह नया पिकअप टाटा के भरोसेमंद 'इंट्रा' प्लेटफॉर्म पर ही बना है। हालांकि, इसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टाटा मोटर्स ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख रुपये रखी है, जो मार्केट के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव मानी जा रही है। आइए जानते हैं इस पिकअप की खासियतों के बारे में विस्तार से।
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BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
दमदार पेलोड और कमाई का भरोसा
टाटा इंट्रा ईवी पिकअप को खास तौर पर भारी सामान ढोने और बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1,750 किलोग्राम की शानदार पेलोड कैपिसिटी है। इसमें आपको 10 फीट 2 इंच तक की लंबी लोड बॉडी के ऑप्शन मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप एक ही ट्रिप में ज्यादा सामान ले जा सकेंगे। इसमें लगा 72kW का इलेक्ट्रिक मोटर 230Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
शानदार रेंज और फास्ट चार्जिंग की सुविधा
सफर के बीच में बैटरी खत्म होने की चिंता को दूर करने के लिए इसमें 28.2 kWh की पावरफुल बैटरी दी गई है। यह सिंगल चार्ज पर 211 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है। भारतीय मौसम और रास्तों को ध्यान में रखकर बनाई गई यह बैटरी IP67 रेटिंग के साथ आती है। यानी इस पर धूल और पानी का असर नहीं होगा। यह पिकअप महज 55 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा, टाटा मोटर्स इस पर 6 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहा है।
क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ता कदम
इस मौके पर टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ गिरीश वाघ ने कहा कि कंपनी भारत की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से सस्टेनेबल और ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले से ही टाटा के इलेक्ट्रिक मिनी-ट्रक्स को मार्केट में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनकी इलेक्ट्रिक बसें देश के 10 बड़े शहरों में सफलतापूर्वक चल रही हैं। अब इस नए इलेक्ट्रिक पिकअप के आने से टाटा मोटर्स के पास हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो तैयार हो गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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