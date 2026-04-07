भारत में लॉन्च हुई टाटा की नई इलेक्ट्रिक पिकअप, फुल चार्ज पर 211 km दौड़ेगी; कीमत सिर्फ ₹11.95 लाख

Apr 07, 2026 01:56 pm IST

देश की सबसे बड़ी कमर्शियल गाड़ी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। बता दें कि कंपनी ने आज अपना नया टाटा इंट्रा ईवी (Tata Intra EV) पिकअप लॉन्च कर दिया है।

देश की सबसे बड़ी कमर्शियल गाड़ी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। बता दें कि कंपनी ने आज अपना नया टाटा इंट्रा ईवी (Tata Intra EV) पिकअप लॉन्च कर दिया है। यह नया पिकअप टाटा के भरोसेमंद 'इंट्रा' प्लेटफॉर्म पर ही बना है। हालांकि, इसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टाटा मोटर्स ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.95 लाख रुपये रखी है, जो मार्केट के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव मानी जा रही है। आइए जानते हैं इस पिकअप की खासियतों के बारे में विस्तार से।

दमदार पेलोड और कमाई का भरोसा टाटा इंट्रा ईवी पिकअप को खास तौर पर भारी सामान ढोने और बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1,750 किलोग्राम की शानदार पेलोड कैपिसिटी है। इसमें आपको 10 फीट 2 इंच तक की लंबी लोड बॉडी के ऑप्शन मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप एक ही ट्रिप में ज्यादा सामान ले जा सकेंगे। इसमें लगा 72kW का इलेक्ट्रिक मोटर 230Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

शानदार रेंज और फास्ट चार्जिंग की सुविधा सफर के बीच में बैटरी खत्म होने की चिंता को दूर करने के लिए इसमें 28.2 kWh की पावरफुल बैटरी दी गई है। यह सिंगल चार्ज पर 211 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है। भारतीय मौसम और रास्तों को ध्यान में रखकर बनाई गई यह बैटरी IP67 रेटिंग के साथ आती है। यानी इस पर धूल और पानी का असर नहीं होगा। यह पिकअप महज 55 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा, टाटा मोटर्स इस पर 6 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहा है।