1 लाख से ज्यादा बुकिंग, लेकिन डिलीवरी सिर्फ 14000 लोगों को मिली; अब कंपनी ने बढ़ाया कार का प्रोडक्शन

टाटा मोटर्स के लिए एक कार ने इन दिनों चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल, न्यू जेन सिएरा SUV की हाई डिमांड ने कंपनी के सामने डिलीवरी का चैलेंज खड़ा कर दिया है। इसे अब तक 100,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। वहीं, महज 2 महीने के अंदर इसकी 14,000 से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस SUV का वेटिंग पीरियड भी 7 महीने तक पहुंच गया है। इस वजह से अब कंपनी को इसके प्रोडक्शन में इजाफा करना पड़ा है। सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, रेनो डस्टर, टोयोटा हाईराइडर, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, MG एस्टर और सिट्रोन एयरक्रॉस X जैसे मॉडल से होता है।

कंपनी के एक स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, सिएरा की डिलीवरी जनवरी 2026 के बीच में शुरू हुई थी और कंपनी फरवरी 2026 तक 14,000 से ज्यादा यूनिट डिलीवर कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि इसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो बढ़ते ऑर्डर बैकलॉग को पूरा करने और कस्टमर्स के लिए वेटिंग पीरियड कम करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन्स और सप्लायर नेटवर्क पर काम कर रही है। टाटा मोटर्स ने कहा कि सिएरा की डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

कंपनी ने बताया कि उसकी टीमें क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए आउटपुट बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सप्लायर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हालांकि, टाटा मोटर्स ने मॉडल के लिए खास प्रोडक्शन नंबर या कैपेसिटी टारगेट का खुलासा नहीं किया है। इंडस्ट्री सोर्स बताते हैं कि टाटा मोटर्स का टारगेट दूसरी तिमाही तक सिएरा का प्रोडक्शन बढ़ाकर लगभग 15,000 यूनिट प्रति महीना करना है। तब तक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन्स और सप्लाई चेन स्टेबल हो जाएंगी। इसमें से करीब 12,000 यूनिट्स इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वर्जन से आने की उम्मीद है।

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।