2027 में हो सकती है इन कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री, लिस्ट में विनफास्ट और हुंडई के साथ टाटा भी

इलेक्ट्रिक कार पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। आने वाले समय में टाटा मोटर्स, हुंडई और विनफास्ट जैसी कंपनियां अपनी नई और अपडेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर सकती हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कंपनियां अपने ईवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स, हुंडई और विनफास्ट जैसी कंपनियां अपनी नई और अपडेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर सकती हैं। इनमें विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट, Tata Curvv.ev फेसलिफ्ट और नई हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक शामिल हैं। इन तीनों मॉडल को 2027 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनियां इन अपकमिंग कारों में क्या कुछ ऑफर कर सकती हैं।

विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट वियतनाम की विनफास्ट अगले साल भारत में अपनी सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी VF5 लॉन्च कर सकती है। इस कार का डिजाइन पेटेंट पहले ही भारत में फाइल किया जा चुका है और इसे टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है। भारत आने वाला मॉडल विदेशों में फिलहाल बिकने वाले VF5 से अलग नजर आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी भारत में इसका फेसलिफ्टेड वर्जन पेश कर सकती है। नई VF5 में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, LED DRLs, नए डिजाइन के हेडलैंप, नए अलॉय व्हील और बदले हुए टेललैंप मिल सकते हैं। इसके केबिन में मिनिमलिस्टिक डिजाइन और बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में VF5 दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। इसमें 29.6kWh और 37.23kWh बैटरी शामिल हैं। छोटा बैटरी पैक करीब 260 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है। जबकि, बड़े बैटरी पैक की रेंज 326 किलोमीटर बताई गई है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर करीब 134bhp की पावर जेनरेट करती है और आगे के व्हील्ज को पावर सप्लाई करती है। भारत में आने वाले मॉडल की बैटरी और रेंज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Tata Curvv.ev Facelift टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी-कूपे Curvv.ev का अपडेटेड वर्जन 2027 के आखिर तक ला सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस फेसलिफ्ट को लेकर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नए डिजाइन के बंपर, अपडेटेड LED लाइटिंग, नए अलॉय व्हील और कुछ नए एक्सटीरियर कलर मिल सकते हैं। केबिन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें बेहतर क्वॉलिटी वाले मटीरियल, अपडेटेड इन्फोटेनमेंट सिस्टम और कुछ नए फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी Level 2 ADAS फीचर्स को भी अपग्रेड कर सकती है। मौजूदा Curvv.ev SeriesX वर्जन में 55kWh बैटरी पैक मिलता है, जो 502 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये से शुरू होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसलिफ्ट मॉडल में बड़ा 65kWh बैटरी पैक भी दिया जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ने की उम्मीद है।

Hyundai Creta Electric हुंडई भी नई जेनरेशन क्रेटा इलेक्ट्रिक पर काम कर रही है। हाल ही में इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत में फुल-बॉडी कवर के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, नई क्रेटा इलेक्ट्रिक को ICE यानी पेट्रोल-डीजल मॉडल के लॉन्च के बाद बाजार में लाया जाएगा। अपडेटेड मॉडल में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों तरफ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।