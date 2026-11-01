टाटा, होंडा और मारुति की नई SUVs, लिस्ट में नई नेक्सॉन के साथ एक माइक्रो एसयूवी भी, जल्द हो सकती हैं लॉन्च

नई एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मार्केट में कई नई एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें नई टाटा नेक्सॉन के साथ होंडा CR-V हाइब्रिड और मारुति की एक माइक्रो एसयूवी भी शामिल है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

इंडियन कार मार्केट में आने वाले समय में कई नई एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। ऐसे में अगर आप भी नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां हम आपको टाटा मोटर्स और और होंडा के साथ मारुति सुजुकी की एक अपकमिंग माइक्रो एसयूवी भी है, जो टाटा पंच को टक्कर दे सकती है। तो आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग एसयूवी के बारे में जानते हैं।

न्यू जेनरेशन टाटा नेक्सॉन (Garud) टाटा नेक्सॉन कंपनी की सबसे ज्यादा सेल होने वाली SUVs में शामिल है। अगर आप भी नेक्सॉन फैन और नई नेक्सॉन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी अपनी नेक्सॉन का नेक्स्ट जेनरेशन वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग नेक्सॉन का इंटरनल नेम Garud है। इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। नई नेक्सॉन मौजूदा मॉडल के X1 प्लेटफॉर्म की जगह नए ATLAS प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। नई जेनरेशन नेक्सॉन के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका साइज भी मौजूदा मॉडल से बड़ा हो सकता है।

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, इसमें पहले से ज्यादा स्लिम हेडलैंप, नए LED टेललैंप और अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन मिल सकता है। केबिन में नया डैशबोर्ड, बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल और ज्यादा फीचर्स दिए जा सकते हैं। इंजन की बात करें, तो नई नेक्सॉन में मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, CNG और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। हालांकि, सीएनजी वर्जन में अंडरबॉडी टैंक दिए जाने की उम्मीद है।

नई जेनरेशन होंडा CR-V हाइब्रिड होंडा ने साल 2020 में CR-V को इंडियन मार्केट से डिस्कंटिन्यू कर दिया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 2027 तक इसके न्यू जेनरेशन मॉडल को भारत में लॉन्च कर सकती है। इसे एलिवेट से ऊपर वाले सेगमेंट में रखा जाएगा और यह प्रीमियम एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों को टारगेट करेगी। नई CR-V होंडा के हल्के मॉड्यूलर हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसके 60 प्रतिशत से ज्यादा पार्ट्स नई सिविक और अकॉर्ड वाले हो सकते हैं। इसमें नया 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और हाई-वोल्टेज बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है।

कंपनी इसमें e-AWD सिस्टम भी दे सकती है, जिसमें रियर व्हील्स को अलग इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 15-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ADAS, प्रीमियम इंटीरियर और ज्यादा स्पेस वाला केबिन मिल सकता है। लॉन्च के बाद इसकी टक्कर स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टायरॉन जैसी एसयूवी से होगी। इसकी कीमत 45 लाख से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

मारुति Y43 माइक्रो SUV मारुति सुजुकी ने कुछ महीनों पहले ही इग्निस को डिस्कंटिन्यू किया है। अब कंपनी टाटा पंच और हुंडई एक्सटर को टक्कर देने के लिए एक नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इसे फिलहाल Y43 कोडनेम दिया गया है। इस मॉडल की ज्यादा डीटेल अभी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि इसमें नई स्विफ्ट और डिजायर में मिलने वाला 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन भी आने की संभावना है, जिससे ग्राहकों को कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलेगा। कंपनी आगे चल कर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकती है।